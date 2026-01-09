ETV Bharat / state

सेना दिवस परेड-2026 : फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा भारतीय सेना का शौर्य, साहस और स्वाभिमान

सेना दिवस परेड-2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में बार आर्मी एरिया से बाहर आयोजित हो रही सेना दिवस परेड-2026 को लेकर जबरदस्त तैयारी देखने को मिल रही है. शुक्रवार को जगतपुरा स्थित महल रोड पर आयोजित पहली फुल ड्रेस रिहर्सल में भारतीय सेना के साहस, पराक्रम और अनुशासन का जीवंत प्रदर्शन हुआ. यह फुल ड्रेस रिहर्सल मातृशक्ति को समर्पित रही, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, युवा, विद्यार्थी और आम नागरिक शामिल हुए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सामान्य प्रशासन, पुलिस, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. कार्यक्रम के तहत 11 और 13 जनवरी को दूसरी और तीसरी फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी, जबकि 15 जनवरी को सेना दिवस की मुख्य परेड होगी. दिल्ली से बाहर सेना दिवस परेड की मेजबानी करने वाला जयपुर, बेंगलुरु, लखनऊ और पुणे के बाद देश का चौथा शहर है. सेना दिवस परेड को आमजन से जोड़ने का यह प्रयास राष्ट्रभक्ति और नागरिक-सैन्य समन्वय का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है. फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा भारतीय सेना का शौर्य... (ETV Bharat Jaipur) देशभक्ति के रंग में रंगी फुल ड्रेस रिहर्सल : फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले सेना के बैंड की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति ने पूरे माहौल को जोश और गर्व से भर दिया. इसके बाद अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित गैलेंट्री अवॉर्ड विजेता अधिकारियों ने परेड कमांडर को सलामी दी. इनके नेतृत्व में आर्मी बैंड और घुड़सवार टुकड़ियां अनुशासित कदमताल के साथ आगे बढ़ीं, जिसे देखकर दर्शकों ने तालियों से उत्साह बढ़ाया. पढे़ं : जयपुर में तैयार क्रूशना और जेना बने भारतीय सेना का सपोर्ट सिस्टम, UGV कई मोर्चों पर कारगर रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना की आधुनिक मिसाइलें, मशीनगन, टैंक और सैन्य वाहन आकर्षण का केंद्र रहे. ऑपरेशन सिंदूर की विशेष झांकी में ब्रह्मोस मिसाइल और अत्याधुनिक रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया गया. हाई-रेजोल्यूशन कैमरों से लैस ये रोबोटिक डॉग्स आधुनिक युद्ध और निगरानी क्षमताओं का सशक्त उदाहरण बने.