भारतीय सेना के शौर्य इतिहास का जीवंत नजारा, 'बांग्लादेश उदय' की निशानी से रूबरू हुए जयपुरवासी

प्रदर्शनी में 1971 के भारत-पाक युद्ध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया. इसमें तब के पाकिस्तान के पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी की मर्सिडीज-बेंज स्टाफ कार शामिल है. इसे 16 दिसंबर 1971 को ढाका में हुए बिना शर्त आत्मसमर्पण के बाद भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया था. यह वाहन 1971 के युद्ध में भारत की निर्णायक विजय और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य कमान के पूर्ण पतन का सशक्त प्रतीक माना जाता है. वर्तमान में यह ऐतिहासिक गाड़ी भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में युद्ध ट्रॉफी के रूप में संरक्षित है.

जयपुर : सेना दिवस के अवसर पर जयपुर के भवानी निकेतन में आयोजित 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी में भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास, वीरता और सैन्य विरासत की प्रभावशाली झलक देखने को मिली. इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता को भारत-पाक युद्धों और सेना की ऐतिहासिक उपलब्धियों से जुड़े दुर्लभ संसाधनों और प्रतीकों से रूबरू कराया गया.

परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद की यादें : इसके साथ ही प्रदर्शनी में 1965 के भारत-पाक युद्ध के महान नायक कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, पीवीसी की अद्वितीय वीरता को भी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया. यहां उनकी ऐतिहासिक जीप और 106 मिमी रिकॉयललेस राइफल (RCL) से जुड़े विवरण प्रदर्शित किए गए. करन सेक्टर, पंजाब में भीषण युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद ने दुश्मन के भारी पैटन टैंकों पर साहसिक हमला करते हुए चार टैंकों को ध्वस्त किया और पाकिस्तानी बख्तरबंद आक्रमण को रोक दिया. उनकी असाधारण बहादुरी, निस्वार्थ बलिदान और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. यह खंड युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहा.

1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी की मर्सिडीज-बेंज स्टाफ कार (ETV Bharat Jaipur)

सेना की विंटेज सैन्य तकनीक : प्रदर्शनी में भारतीय सेना की विंटेज सैन्य तकनीक को भी प्रमुखता से दर्शाया गया, जिसमें बीआरडीएम (BRDM) विंटेज बख्तरबंद टोही वाहन खास आकर्षण रहा. चार पहियों वाला यह बख्तरबंद वाहन टोही, निगरानी और गश्ती कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था. बीआरडीएम ने कई दशकों तक सेना की टोही इकाइयों में अहम भूमिका निभाई और इसकी तेज गति, बेहतर गतिशीलता और कम ऊंचाई इसे दुश्मन क्षेत्र की निगरानी के लिए बेहद उपयोगी बनाती थी. इस वाहन का इस्तेमाल 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना अभियान, ऑपरेशन पराक्रम और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में किया गया.

सेना की विंटेज सैन्य तकनीक (ETV Bharat Jaipur)

नो योर आर्मी प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय सेना ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति और तकनीकी विकास को प्रदर्शित किया, बल्कि देश के वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और ऐतिहासिक सफलताओं को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया. यह आयोजन आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने और सेना के प्रति सम्मान बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है.