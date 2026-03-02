ETV Bharat / state

लखनऊ के कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग के कैडेटों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग, जानिए किसने कौन सी ट्रॉफी जीती

वार्षिक दिवस ‘स्पंदन’ में शानदार प्रदर्शन, छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी.

छात्राओं को किया गया पुरस्कृत. (Indian Army Central Command)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 11:31 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: मध्य कमान के कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग, कमान हॉस्पिटल ने लखनऊ छावनी स्थित मेजर लैशराम ज्योतिन सिंह ऑडिटोरियम में अपने वार्षिक दिवस ‘स्पंदन’ का शानदार प्रदर्शन किया. इस सांस्कृतिक उत्सव में नई युवा सैन्य नर्सिंग कैडेटों के बीच पाठ्येतर गतिविधियों के लिए गहरा जुनून दिखा. कार्यक्रम में कई छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया. इस दौरान कई सैन्य अफसर भी मौजूद रहे.


मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के कमांडेंट, ओआईसी रिकॉर्ड्स और एएमसी के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे. कार्यक्रमों की शुरुआत नर्सिंग कैडेटों की तरफ से तैयार की गई शानदार आर्टिस्टिक चीज़ों के प्रदर्शन से हुई.

उन्होंने बताया कि इस फंक्शन में लखनऊ गैरिसन के सीनियर ऑफिसर्स और उनकी लेडी वाइव्स शामिल हुए. इवेंट में कैडेटों की शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का मन मोह लिया. चीफ गेस्ट ने नर्सिंग कैडेट प्रमिला को कॉलेज कलर्स ट्रॉफी और एक्विला हाउस को बेस्ट हाउस ट्रॉफी दी, जिन्होंने इंटर-हाउस कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए. इसमें हॉबीज़, ड्रामा और लिटरेरी कॉम्पिटिशन शामिल थे. कार्यक्र में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए. प्रदर्शनी के जरिए भी अपनी प्रतिभा दिखाई.

छात्राओं ने पेश किया कार्यक्रम. (Indian Army Central Command)
छात्राओं ने पेश किया कार्यक्रम. (Indian Army Central Command)
वार्षिक पुस्तिका का विमोचन किया गया. (Indian Army Central Command)

मध्य कमान के पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि चीफ गेस्ट ने सभी नर्सिंग कैडेटों को उनके शानदार टैलेंट के लिए बधाई दी और कैडेटों के पूरे विकास के लिए ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के महत्व पर बल दिया.

