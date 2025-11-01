ETV Bharat / state

रीवा पहुंचे उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी, सैनिक स्कूल से ऑपरेशन सिंदूर तक दो जिगरी दोस्तों की कहानी

रीवा में सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और इंडियन नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी, छात्रों को दिए अवार्ड.

MP Upendra Dwivedi Dinesh Tripathi
रीवा पहुंचे उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:20 AM IST

रीवा: सैनिक स्कूल रीवा में शुक्रवार को ऑल इंडियन सैनिक स्कूल नेशनल गेम 2025 के थर्ड एडिशन के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में विंध्य की माटी में जन्मे हिंदुस्तान के दो शेर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी शामिल हुए. इस दौरान मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित सतना सांसद गणेश सिंह भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में देश भर के 36 सैनिक स्कूलों के प्रतिभागी छात्र-छात्राएं शामिल हुए, जिन्हें एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

थल सेना प्रमुख और नेवी चीफ ने सैनिक स्कूल रीवा की तारीफ की
भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने एक साथ रीवा की धरती पर आकर विंध्य को गौरवान्वित किया. इस दौरान मंच से अपने उद्बोधन में दोनों ही सेना प्रमुखों ने युवाओं में जोश भरा. थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने रीवा सैनिक स्कूल की जमकर तारीफ की. थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि "यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मैं रीवा सैनिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हूं और देश के 30 से ज्यादा सैनिक स्कूल के छात्रों के जीवन ऊर्जा का साक्षी बन रहा हूं.'' इसी तरह से रीवा सैनिक स्कूल की तारीफ करते हुए नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने कहा की सैनिक स्कूल में आना मेरे लिए हमेशा खास होता है."

सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी (ETV Bharat)

'मुझे विंध्य की धरती ने बनाया थल सेना प्रमुख'
मीडिया से बात करते हुए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि "विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो रहा हूं, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है जिसमें मैं भारतीय सेना का प्रमुख बना हूं. मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं पर भी हो मेहनत कीजिए, अपना पैशन पूरा करने की कोशिश कीजिए सफलता अपने आप ही आएगी. हमें ध्यान रखना है कि हम अकेले उसे नहीं पा सकते इसके लिए हम सबको यह सफर साथ मिलकर तय करना पड़ेगा. विंध्य की धरती से यही सीखा है कि हम जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे."

थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने आगे कहा कि "मैं भारत में जहां कहीं भी जाता हूं और वहां मिलने वाला विंध्य का हर एक व्यक्ति मुझे गर्मजोशी के साथ मिलता है.'' रीवा सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि, ''आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ चुका हूं. जब मैं 9 साल का था तब 5वीं कक्षा के लिए इसी स्कूल में भर्ती हुआ था, आज ऐसा लगता है कि जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में लौट आया हूं."

REWA SAINIK SCHOOL
राजेंद्र शुक्ला को नेवल शिप की आकृति भेंट की (ETV Bharat)

रीवा सैनिक स्कूल में पढ़े थल सेना प्रमुख और इंडियन नेवी चीफ
थल सेवा प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि, ''मेरा बचपन तो वापस नहीं लौट सकता लेकिन रीवा की माटी पर आकर ऐसा प्रतीत होता है की उस बचपन को एक बार फिर से जिऊं.'' अपने अजीज दोस्त और इसी रीवा सैनिक स्कूल के सहपाठी रहे इंडियन नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी को लेकर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा वह मेरे अजीज दोस्त हैं. हम इसी रीवा के सैनिक स्कूल में साथ पढ़े इसके बाद हम एनडीए में साथ थे. इसके बाद मैं आर्मी में शामिल हो गया और दिनेश त्रिपाठी नेवी में भर्ती हो गए.

'ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान नेवी को कमांड कर रहे थे मेरे अजीज दोस्त'
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि, ''अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखा जाए तो उस वक्त मेरे अजीज दोस्त नेवी को कमाण्ड कर रहे थे. जबकि मेरे दोस्त एयर चीफ मार्शल एपी सिंह एयरफोर्स को कमाण्ड कर रहे थे. हम तीनों मिले तो फिर किसी की क्या मजाल जो कोई कोई अपनी प्रतिक्रिया दे सके.'' जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि, ''ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है. और जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा.'

REWA SAINIK SCHOOL
राजेंद्र शुक्ला ने सफेद शेर की स्मृति चिन्ह भेंट (ETV Bharat)

नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने छात्रों को दिया जीत का मंत्र
मीडिया से बात करते हुए इंडियन नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी ने बचपन की यादें ताजा की और कहा कि "मैं सैनिक स्कूल को बधाई देना चाहता हूं कि थर्ड एडिशन ऑल इंडिया नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया. मैं प्रिंसिपल शिक्षक और सभी कैडेट्स को बधाई देता हूं. देश के 30 से अधिक सैनिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने यहां पर आज पार्टिसिपेट किए हैं जिसमें 200 से अधिक गर्ल्स स्टूडेंट शामिल थीं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था. उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. हार में भी एक जीत होती है जो छात्र नहीं जीत पाए हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है वे और मेहनत करके आए अगली बार उन्हें जरूर जीत मिलेगी और वह मेडल भी हासिल करेंगे."

rewa Sainik School national games awards
छात्रों को बांटे अवार्ड (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ने दोनों सेना प्रमुख को सौंपे खास स्मृति चिन्ह
रीवा सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को विंध्य की सबसे बड़ी पहचान सफेद शेर की स्मृति चिन्ह भेंट की. तो वहीं थल सेना प्रमुख ने ब्राम्होस मिसाइल और इंडियन नेवी चीफ ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को भारत में बने नेवल शिप की आकृति को स्मृति चिन्ह के रूप मे भेंट किया.

