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यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज में सेना की नाव तेज बहाव में बही, एक जवान लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज क्षेत्र में मंगलवार को सेना के जवानों के अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया. डब्ल्यूजेसी नहर के डायवर्जन गेट नंबर-8 के पास अभ्यास कर रहे सेना के चार जवानों की नाव में अचानक खराबी आ गई. तेज बहाव के कारण नाव बह गई, जिसमें सवार एक जवान लापता हो गया, जबकि तीन जवान सुरक्षित बाहर निकल आए.

तकनीकि खराबी आने से बह गई नाव : जवान नाहन ट्रेनिंग सेंटर से अभ्यास के लिए हथिनीकुंड बैराज पहुंचे थे. सिंचाई विभाग से अनुमति लेकर अभ्यास किया जा रहा था. इसी दौरान डायवर्जन के पास नाव में तकनीकि खराबी आ गई और पानी के तेज बहाव में नाव गेट नंबर-8 की ओर बह गई.

एक जवान तेज़ बहाव में लापता : हादसे के दौरान एक जवान ने नाव से कूदकर गेट पर चढ़कर अपनी जान बचाई, जबकि दो जवान करीब 100 मीटर दूर तक तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए. चौथा जवान तेज बहाव में लापता हो गया. सभी जवान लाइफ जैकेट पहने हुए थे.

करीब दो घंटे से सर्च अभियान जारी : लापता जवान की तलाश के लिए सेना के करीब 100 जवानों की टीम सर्च अभियान में जुटी हुई है. बैराज और आसपास के नदी क्षेत्र में लगातार तलाशी ली जा रही है. सेना के हेलिकॉप्टर भी बैराज के ऊपर लगातार उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं. हादसे के बाद गेट नंबर-8 में फंसी नाव को भी बाहर निकाल लिया गया है. फिलहाल लापता जवान की तलाश जारी है. अधिकारियों और सेना की टीमें पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.