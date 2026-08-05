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मेरठ में हथियार तस्करी का खुलासा, सोशल मीडिया पर होती थी डील, तीन गिरफ्तार

पुलिस ने तस्करों के कब्जे से अवैध पिस्टल, मैगजीन और तमंचों का जखीरा किया बरामद

तीन गिरफ्तार
तीन गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 3:15 PM IST

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मेरठ: मेरठ जनपद में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना लोहियानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन शातिर असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके कब्जे से अवैध पिस्टल, मैगजीन और तमंचों का जखीरा बरामद किया.

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देश पर थाना प्रभारी लोहियानगर 4 अगस्त की रात गश्त व चेकिंग पर थे. इसी दौरान मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने पीर के पास फतेहउल्लापुर से घेराबंदी कर तीन संदिग्ध युवकों को धर दबोचा. ​गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले, जिसमें 32 बोर की 3 अवैध पिस्टल, ​32 बोर की 6 मैगजीन, 315 बोर के अवैध 6 तमंचेबरामद किए.

​पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि वे सभी लिसाड़ी गेट में रहने वाले हाजी कय्यूम से अवैध पिस्टल और तमंचे खरीदते थे. इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क साधकर उन्हें महंगे दामों में असलहे सप्लाई करते थे. ​

पकड़े गए तीनों आरोपी लिसाड़ी गेट इलाके के रहने वाले हैं, जिनके नाम ​जर्रार 18 वर्ष, रिहान 18 वर्ष, ​शादाब 18 वर्ष हैं. ये तीनों लगातार अवैध हथियार सप्लाई करने का कार्य करते है. पुलिस इनके नेटवर्क का भी पता लगा रही हैं की पकड़े गए तीनों अभियुक्तों ने कहा कहा अब तक हथियार सप्लाई किये है.

​सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि अवैध शस्त्रों की तस्करी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जनपद में लगातार अभियान चलाया जा रहा है. थाना लोहियानगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 6 तमंचे बरामद किए हैं.

आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 5/25 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. मुख्य सप्लायर हाजी कय्यूम और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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