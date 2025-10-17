ETV Bharat / state

मिर्जापुर में असलहा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़; गैंग का सरगना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पांच अन्य साथी भी दबोचे गये

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )