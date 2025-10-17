मिर्जापुर में असलहा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़; गैंग का सरगना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पांच अन्य साथी भी दबोचे गये
सदर सीओ अमर बहादुर ने पुलिस लाइन में शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 7:05 PM IST
मिर्जापुर : जिले के पड़री पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने अवैध असलहा तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने अवैध असलहे की तस्करी करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
सदर सीओ अमर बहादुर ने पुलिस लाइन के मां विंध्यवासिनी सभागार में शुक्रवार को प्रेसवार्ता की. उन्होंने बताया कि त्याहारों और पंचायत चुनाव के पहले असलहा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि हम लोगों को सूचनाएं मिल रहीं थीं कि इस तरह के लोग एक्टिव हैं. इसको लेकर टीमें गठित की गईं थीं.
उन्होंने बताया कि गुरुवार को सफलता हाथ लगी थी. पहले पांच अभियुक्त पकड़े गये थे. जिनसे अवैध असलहे बरामद हुये हैं. इनकी निशानदेही पर और पूछताछ में पता चला कि सुंदरम नाम का व्यक्ति जो गैंग का सरगना है, जो मध्य प्रदेश से असलहा लाकर सप्लाई करता है. देर रात पुलिस मुठभेड़ में सरगना को गिरफ्तार किया गया है और सभी लोग सकुशल सुरक्षित हैं.
इनके पास से पांच पिस्टल, दो तमंचा, चार जिंदा कारतूस, मोबाइल और तीन बुलेट बरामद हुई हैं. 30 से 50 हजार में पिस्टल और 5 से सात हजार में तमंचा बेचने का काम करते थे. अभियुक्त सुंदरम उपाध्याय पर छह मुकदमे दर्ज हैं. अभियुक्त अंकित पांडेय पर 11, आशीष पर दो, अभिषेक पर एक मुकदमा दर्ज है. उन्होंने बताया कि मिलन यादव, यश पांडेय ने जमीन की रंजिश को लेकर असलहा खरीदा था.
पुलिस के मुताबिक, पंचायत चुनाव और जमीन रंजिश को लेकर लोग असलहा खरीदते थे, कुछ भौकाल जमाने के लिए अपने पास रखते थे. गिरफ्तार सभी 20 से 28 वर्ष के हैं. पुलिस ने इनके पास से पांच अवैध असलहा कारतूस और तीन बुलेट बरामद किया है.
यह भी पढ़ें : बागपत में 1 लाख के इनामी असलहा तस्कर समेत चार गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली