बाड़मेर का हथियार तस्कर अजमेर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार, 5 देसी पिस्टल और 12 कारतूस बरामद

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इन हथियारों को जोधपुर में किसी व्यक्ति को सप्लाई करने वाला था.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
अजमेर: बाड़मेर का हथियार तस्कर नवाब अली अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी के कब्जे से 5 देसी पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. वही आरोपी के साथ एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है. नाबालिग के पास से भी एक देसी पिस्टल बरामद की गई है.

मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली ट्रेन में दो युवकों के अवैध हथियारों के साथ आने की सूचना पर गाड़ियों की जांच की गई. इस दौरान ही अजमेर रेलवे स्टेशन पर भी तलाशी अभियान चलाया गया. जब बाड़मेर निवासी हथियार तस्कर नवाब अली ट्रॉली बैग के साथ पकड़ा गया. उसके साथ एक नाबालिग किशोर भी था. किशोर के पास से भी एक देसी पिस्टल बरामद की गई. नवाब अली के पास से 5 देसी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. नवाब अली को जीआरपी थाना लाकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान वह हथियारों के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया.

नाबालिग के साथ धरा गया हथियार तस्कर (ETV Bharat Ajmer)

यार्ड क्षेत्र में छुपे थे दोनों आरोपी: जीआरपी में डिप्टी अरविंद कुमार ने बताया कि रघुवीर के सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश की तरफ से किसी ट्रेन में आ रहे दो जनों के पास पिस्टल और कारतूस होने की संभावना है. ये दोनों ट्रेन से अजमेर उतरेंगे और यहां से जोधपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे. सूचना मिलने के बाद जीआरपी थाने की डीएसटी टीम ने मध्य प्रदेश से अजमेर आने वाली सभी ट्रेनों में तलाशी ली. तलाशी के दौरान ही जीआरपी थाने की टीम को दो जने यार्ड क्षेत्र में ट्रेन की आड़ में छुपे हुए नजर आए. दोनों को संदिग्ध मानते हुए पकड़ा गया और उनके सामानों की तलाशी ली गई.

उन्होंने बताया कि उनके पास से 5 पिस्तौल और 12 कारतूस बरामद किए गए. इनमें से एक नाबालिग है जिसे विधि सम्मत निरुद्ध किया गया है. जबकि दूसरा आरोपी बाड़मेर जिले के मीठीसर का रहने वाला नवाब अली है. उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आया कि आरोपी इन हथियारों को जोधपुर में किसी व्यक्ति को सप्लाई करने वाला था. आरोपी का आपराधिक रिकार्ड बाड़मेर पुलिस से मांगा गया है. आरोपी नवाब अली बाड़मेर में पलंबर का काम करता था. उसने पहली बार हथियारों की तस्करी पर 20 हजार रुपए मिले थे. उसके बाद आसान कमाई के लालच में उसने हथियारों की तस्करी की राह चुन ली. हथियारों की दूसरी खेप लाते हुए नवाब अली अजमेर जीआरपी के हत्थे चढ़ गया.

