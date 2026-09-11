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देवघर में मशीन गन के साथ तस्कर गिरफ्तार, मुंगेर से मंगाया था हथियार

देवघर:अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कुंडा थाना पुलिस ने कोरियासा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सूरज सिंह नाम के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तस्कर के पास से मशीन गन बरामद किया है. देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने इसकी पुष्टि की है

एसपी ने बताया कि यह मशीन गन बालू के कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए मंगाई गई थी. एसपी के मुताबिक, देवघर के बालू कारोबारी दीपक झा के कहने पर सूरज सिंह ने बिहार के मुंगेर से यह हथियार मंगवाया था. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सूरज सिंह बिहार के मुंगेर क्षेत्र से हथियार लाकर देवघर में सप्लाई करता था. इसी नेटवर्क के जरिए यह मशीन गन भी दीपक झा तक पहुंचाई गई थी.

एसपी प्रवीण पुष्कर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मशीन गन बेचने के फिराक में था तस्कर

पुलिस के अनुसार, बालू घाटों पर जब बाबा परिहस्त गैंग का दबदबा बढ़ने लगा और दीपक झा को जान से मारने की धमकी मिली, तो उसने सूरज सिंह के माध्यम से सुरक्षा के लिए मुंगेर से मशीन गन मंगवाई थी. हालांकि, कुछ दिनों बाद दीपक झा को इस हथियार की जरूरत नहीं पड़ी. जिसके बाद उसने मशीन गन को सूरज सिंह के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए दे दिया. पुलिस के अनुसार सूरज सिंह मशीन गन को बेचने के लिए कोरियासा मैदान के पास ग्राहक की तलाश में था. इसी दौरान कुंडा थाना पुलिस ने उसे दबोच लिया.

हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े तार