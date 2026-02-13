ETV Bharat / state

कोडरमा में हथियार तस्कर गिरफ्तार, अवैध हथियार और पांच जिंदा कारतूस बरामद

कोडरमा: हथियारों की खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह के एक सदस्य को कोडरमा पुलिस ने सतगावां थाना क्षेत्र की कटैया पंचायत के गजहड टोला से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम रामेश्वर प्रसाद उर्फ राकेश साव है और वह बिहार के जहानाबाद जिले के काको ओपी का रहने वाला है. पूर्व में भी गिरफ्तार रामेश्वर प्रसाद जहानाबाद में आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है और उस पर देशद्रोही गतिविधि में शामिल होने का आरोप है. इसकी पुष्टि कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने की है.

दो कारबाईन, दो राइफल और पांच जिंदा कारतूस

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से दो देसी कारबाईन, दो देसी राइफल के अलावे पांच जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से सतगावां में संदिग्ध अवस्था में भ्रमण करते हुए देखा गया था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर उसे गजहड टोला के एक प्राथमिक स्कूल से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से बोरे में रखा हथियार भी बरामद किया है, जिसे स्कूल की सीढ़ी के नीचे छिपाकर रखा गया था.

जानकारी देते कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सरकारी स्कूल में छिपकर रहता था तस्कर