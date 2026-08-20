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'5 पिस्टल, 5 कारतूस और 10 मैगजीन', बिहार में युवक के पास मिला हथियारों का जखीरा, पुलिस के उड़े होश

पुलिस गिरफ्त में हथियार तस्कर ( ETV Bharat )