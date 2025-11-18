ETV Bharat / state

चैंपियन के बेटे के तीन हथियारों के लाइसेंस निलंबित, पूर्व सीएस के बेटे से मारपीट मामले में एक्शन

बाएं तरफ दिव्य प्रताप सिंह और दाएं तरफ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ( PHOTO- ETV Bharat )