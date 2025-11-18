चैंपियन के बेटे के तीन हथियारों के लाइसेंस निलंबित, पूर्व सीएस के बेटे से मारपीट मामले में एक्शन
फिलहाल दिव्य प्रताप सिंह के हथियार का लाइसेंस निलंबित किया है. दस दिन की सुनवाई के बाद उन्हें निरस्त किया जाएगा.
देहरादून: बीजेपी के विवादित नेता कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे पर शिकंजा कसता जा रहा है. पूर्व सीएस के बेटे से मारपीट करने के आरोपी चैंपियन के बेटे कुंवर दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ सोमवार को मुकदमा दर्ज हुआ था. आज मंगलवार को हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने उसके 3 हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. सुनवाई के बाद इन तीनों असलहों के लाइसेंस निरस्त होने की उम्मीद है.
मंगलवार हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप सिंह के तीन असलहों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. दरअसल, बीते शुक्रवार रात को देहरादून में करीब साढ़े दस बजे पूर्व मुख्य सचिव के बेटे यशोवर्धन, दिलाराम चौक से साईं मंदिर की तरफ जा रहे थे. उस समय कार यशोवर्धन का ड्राइवर चला रहा था. जैसे ही वो पैसिफिक मॉल के पास पहुंचे, तभी लैंड क्रूजर और उसके साथ एस्कार्ट में लगी बोलरो ने ओवरटेक करने का प्रयास किया.
बताया जा रहा है कि सड़क पर उचित जगह नहीं दिखने पर यशोवर्धन का ड्राइवर पीछे वाली गाड़ियों को रास्ता नहीं दे पाए. इसके बाद पीछे से आ रहे दोनों कार सवारों ने तेजी से ओवरटेक करते हुए यशोवर्धन की कार के आगे अपनी कार लगी और उसे रोक लिया.
आरोप है कि पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह, गनर राजेश सिंह और अन्य लोगों ने यशोवर्धन और उनके ड्राइवर को कार से खींचकर बाहर निकाला और मारपीट करने लगे. आरोप है कि दिव्य प्रताप ने यशोवर्धन के ड्राइवर को भी पिस्टल दिखाकर धमकाया था.
इतना ही नहीं डंडे और लात घूंसे भी चलाए गए थे. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसमें यशोवर्धन उनसे माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दिव्य प्रताप सिंह ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार लात घूंसे चलाता रहा और नीचे बैठे हुए भी कई बार लात मारी.
वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस और प्रशासन हरकत में आया. हमले के आरोप में घिरे पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पहले पुलिस ने और अब प्रशासन शिकंजा कसना शुरू कर दिया हैय पूर्व में पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया. वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुए मुकदमे में राजपुर थाना पुलिस ने सोमवार को चैंपियन के बेटे को नामजद किया और तीन नई धाराएं भी जोड़ीं. उसके बाद मंगलवार को हरिद्वार के जिलाधिकारी ने भी कार्रवाई की. डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि देहरादून से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिव्य प्रताप सिंह के नाम तीन असलहे निलंबित किए गए हैं। सुनवाई के बाद असलहों को निरस्त किया जाएगा.
