लखीमपुर खीरी में शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा, FIR दर्ज; 12 लाइसेंस की यूनिक ID पर उठे सवाल
लखीमपुर खीरी में शस्त्र लाइसेंसों फर्जीवाड़ा 12 लाइसेंस की यूनिक आईडी पर सवाल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 9:41 AM IST
लखीमपुर खीरी: जिले में शस्त्र लाइसेंस के रिकॉर्ड में फर्जी इंट्री और बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव का मामला सामने आने के बाद कलक्ट्रेट का शस्त्र अनुभाग सवालों के घेरे में है. मामला उस समय खुला, जब उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी ने लखीमपुर के जिलाधिकारी से 12 शस्त्र लाइसेंसों के संबंध में आख्या मांगी.
जांच में इन लाइसेंसों से जुड़े कई ऐसे रिकॉर्ड सामने आए, जिनके संबंध में कलक्ट्रेट में आदेश और मूल अभिलेख मिले ही नहीं. इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने मोनू श्रीवास्तव उर्फ अनिल कुमार श्रीवास्तव को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है. लखीमपुर कलक्ट्रेट में शस्त्र लिपिक प्रथम पद से संबद्ध प्रशासनिक अधिकारी सुधीर सोनी ने 18 सितंबर को सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई.
लखीमपुर के अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस जांच कर रही है और संबंधित तथ्य जुटाए जा रहे हैं. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
तहरीर में क्या हैं आरोप: तहरीर के मुताबिक, उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी की ओर से 14 जुलाई को जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 12 शस्त्र लाइसेंसों की आख्या मांगी गई थी. इसके बाद डीएम के स्तर से जांच टीम गठित कर संबंधित लाइसेंसों और उनके रिकॉर्ड की पड़ताल कराई गई.
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित 12 लाइसेंस में यूआईएन वर्ष 2018 में जनरेट किए गए थे, लेकिन इनके संबंध में कार्यालय में संबंधित आदेश और अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं. यहीं बिंदु पूरे मामले की जांच का अहम आधार बन गया.
प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर के अनुसार, सुधीर सोनी से पहले सुरेश कुमार वर्मा अगस्त 2013 से 29 जून 2022 तक शस्त्र लिपिक प्रथम के पद पर तैनात थे. इसी अवधि में शस्त्र लाइसेंसों को ऑनलाइन करने, एनडीएएल/एलिस पोर्टल पर डाटा दर्ज करने, यूआईएन जनरेट करने और नवीनीकरण जैसे कार्य किए जाते थे.
कंप्यूटर ऑपरेटर ने किया खेल: लखीमपुर के सलेमपुर कोन निवासी मोनू श्रीवास्तव उर्फ अनिल कुमार श्रीवास्तव वर्ष 2016 से जून 2026 तक कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर यह काम करता रहा. बताया गया कि तत्कालीन डीएम के 28 जुलाई 2015 के आदेश के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एंड डिजाइन फर्म को शस्त्र लाइसेंसों की डाटा इंट्री का काम दिया गया था. फर्म संचालक आशीष शुक्ला ने डाटा इंट्री के लिए मोनू श्रीवास्तव को लगाया था.
जांच में केवल यूआईएन जनरेट होने का मामला ही नहीं, बल्कि इसके बाद डिजिटल रिकॉर्ड में किए गए बदलाव भी सामने आने का दावा किया गया है. दर्ज FIR के मुताबिक, संबंधित 12 लाइसेंसों में 2023 से 2025 के बीच कई बार परिवर्तन किए गए, लेकिन इन बदलावों के लिए भी कार्यालय में सक्षम अधिकारी के आदेश अथवा संबंधित अभिलेख नहीं मिले.
प्रशासनिक अधिकारी ने आरोप लगाया है कि मोनू श्रीवास्तव ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के रिकॉर्ड में संशोधन किए. साथ हीं आर्थिक लाभ के लिए कूटरचित अभिलेख और फर्जी इलेक्ट्रॉनिक डाटा तैयार कर शस्त्र लाइसेंसों से संबंधित प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई.
शाहजहांपुर से जुड़े तार: जिन 12 लाइसेंसों के संबंध में आख्या मांगी गई, उनमें कई लाइसेंसधारियों के पते शाहजहांपुर के पुवायां और निगोही क्षेत्र से जुड़े हैं. सूची में मो. दानिश उर्फ दानू, विशाल राजपूत, गुरताज सिंह, गौरव अग्रवाल, करन सिंह, दीप्ति अग्रवाल, अंतरप्रीत सिंह, जसजीत सिंह, मो. जीशान, पीयूष कुमार, गुरसेवक सिंह और अमित सिंह चौहान के नाम शामिल हैं.
इनमें कुछ लाइसेंसधारियों के वर्तमान पते उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र से भी संबंधित बताए गए हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा इन लाइसेंसों का सत्यापन कराया जा रहा था.
लखीमपुर सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना आदेश यूआईएन कैसे जनरेट हुए, डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव किस स्तर पर हुए और इन बदलावों से किसे लाभ पहुंचा. साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि केवल संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका थी या शस्त्र अनुभाग के अन्य कर्मचारियों अथवा बाहरी लोगों की भी इसमें कोई भूमिका रही.
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