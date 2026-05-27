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सूरजपुर में कांग्रेस नेता पर आर्म्स एक्ट लगाने का विरोध, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का धरना प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तीन बड़े नेता भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव और दीपक बैज एक ही मंच पर नजर आए.

ARMS ACT ON CONGRESS LEADER
सूरजपुर आर्म्स एक्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 8:53 AM IST

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सूरजपुर: जिले के विश्रामपुर थाना के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन अब लगातार उग्र होता नजर आ रहा है. बीते कल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं. वहीं इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए, जिसके बाद कांग्रेस के तीन बड़े नेता दीपक बैज, भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव एक ही मंच पर नजर आए.

बिना प्रमाण के कांग्रेस नेता पर आर्म्स एक्ट लगाने का आरोप

धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि चुनाव संचालक औऱ पार्टी के उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के परिसर में कहा सुनी हुई. परिसर नरेंद्र जैन का था तो उन पर एफआईआर हुई, और आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है.

सूरजपुर में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का धरना प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिना प्रमाण और गवाह के आर्म्स एक्ट लगा दिया गया. दूसरी धाराएं लगाई जाए और आर्म्स एक्ट हटा दिया जाए. इसी वजह से हम दो दिन से बैठे हैं- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

टीएस सिंहदेव ने दी आमरण अनशन की चेतावनी

वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई तो वे आज शाम से आमरण अनशन पर बैठेंगे. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी क्रमिक भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है.

शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस धरनाप्रदर्शन कर रही है. हमें न्याय चाहिए. इसके लिए यदि निर्णय को टालते रहेंगे तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे. आमरण अनशन पर मैं बैठुंगा -टी एस सिंहदेव, पूर्व उप मुख्यमंत्री

शिवनंदनपुर में नगर पंचायत चुनाव

दरअसल नगर पंचायत शिवनंदनपुर में पहली बार 1 जून को चुनाव हो रहा है. इसी चुनावी माहौल के बीच प्रचार-प्रसार के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी. भाजपा पदाधिकारी की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने कांग्रेस के एक पदाधिकारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. इसी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी पिछले दो दिन से थाना परिसर के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है और एफआईआर वापस लेने की मांग कर रही है. फिलहाल धरना स्थल पर कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं की मौजूदगी और एकजुटता ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है.

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