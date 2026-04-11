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तलवार लहराता युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, चिरमिरी में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

MCB जिले में एक युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. वह मोहल्ले में तलवार लहराते हुए लोगों को डरा रहा था.

Arms Act case Chirmiri
तलवार लहराता युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 1:30 PM IST

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MCB: जिले के चिरमिरी शहर के एकता नगर गोदरीपारा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक शराब के नशे में खुलेआम धारदार तलवार लहराते हुए लोगों के बीच दहशत फैलाने लगा. आरोपी की पहचान रामकुमार के रूप में हुई है, जो स्थानीय निवासी बताया जा रहा है.

पुलिस को दी सूचना

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रामकुमार मोहल्ले की गलियों में घूम-घूमकर तलवार लहरा रहा था और राहगीरों को भयभीत कर रहा था. स्थिति को गंभीर होते देख स्थानीय लोगों ने तत्काल चिरमिरी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी.

युवक को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार तलवार भी बरामद की है.

आरोपी को तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सतर्क है.- विजय सिंह, थाना प्रभारी, चिरमिरी

Arms Act case Chirmiri
आरोपी के कब्जे से एक धारदार तलवार भी बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आर्म्स एक्ट के तहत रिमांड में

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की सराहना की है.

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