ETV Bharat / state

पलामू में मां- बेटे के साहस को देख हथियारबंद लुटेरों के छूटे पसीने, लूट के दौरान पकड़े गए बदमाश

पलामू: जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में मां और बेटे ने साहस का परिचय दिया है. मां और बेटे हथियारबंद लुटेरों से भिड़ गए और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. दरअसल, लेस्लीगंज में सोमवार दोपहर रोहित कुमार के ग्राहक सेवा केंद्र में दो हथियारबंद लुटेरे पहुंचे थे. दोनों लुटेरे हथियार के बल पर लूटपाट कर रहे थे. इसी क्रम रोहित कुमार लुटेरों से भिड़ गए और कुछ देर तक रोहित कुमार और लुटेरों के बीच जमकर संघर्ष हुआ. तभी रोहित कुमार की मां भी मौके पर पहुंच गई और लुटेरों से भिड़ गई.

पुलिस की पकड़ में दोनों लुटेरे

लुटेरों ने मां और बेटे के चंगुल से बचकर भागने के दौरान फायरिंग भी की. गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवा लेकर दिया. गिरफ्तार लुटेरों की पहचान पलामू के तरहसी के रहने वाले पवन कुमार सिंह और रणवीर सिंह के रूप में हुई है. दोनों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किया है.