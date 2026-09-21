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पलामू में मां- बेटे के साहस को देख हथियारबंद लुटेरों के छूटे पसीने, लूट के दौरान पकड़े गए बदमाश

पलामू में मां बेटे के साहस को देखकर दो हथियारबंद लुटेरे पकड़े गए. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Armed robbers who come to rob shop
मां- बेटे के साहस को देख लुटेरे घबराए (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2026 at 8:43 PM IST

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पलामू: जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में मां और बेटे ने साहस का परिचय दिया है. मां और बेटे हथियारबंद लुटेरों से भिड़ गए और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. दरअसल, लेस्लीगंज में सोमवार दोपहर रोहित कुमार के ग्राहक सेवा केंद्र में दो हथियारबंद लुटेरे पहुंचे थे. दोनों लुटेरे हथियार के बल पर लूटपाट कर रहे थे. इसी क्रम रोहित कुमार लुटेरों से भिड़ गए और कुछ देर तक रोहित कुमार और लुटेरों के बीच जमकर संघर्ष हुआ. तभी रोहित कुमार की मां भी मौके पर पहुंच गई और लुटेरों से भिड़ गई.

पुलिस की पकड़ में दोनों लुटेरे

लुटेरों ने मां और बेटे के चंगुल से बचकर भागने के दौरान फायरिंग भी की. गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवा लेकर दिया. गिरफ्तार लुटेरों की पहचान पलामू के तरहसी के रहने वाले पवन कुमार सिंह और रणवीर सिंह के रूप में हुई है. दोनों के पास से पुलिस ने हथियार बरामद किया है.

साहस देख हथियारबंद लुटेरों के छूटे पसीने (Etv Bharat)

ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाने की कोशिश

दरअसल, दोनों आरोपी पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में बाइक लूट की घटना को अंजाम देते हैं. बाइक लूटने के बाद दोनों अपराधी लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर में पहुंचे और रोहित कुमार के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाने की कोशिश की. रोहित कुमार के ग्राहक सेवा केंद्र में हुए संघर्ष की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

ARMED ROBBERS TRY IN ROB SHOP
दोनों लूटेरों को पकड़कर ले जाती पुलिस (Etv Bharat)

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन कुमार सिंह और रणवीर सिंह के रूप में हुई है. पवन कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मां और बेटे ने साहस का परिचय दिया है: उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज

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ARMED ROBBERS IN ROB SHOP
PALAMU POLICE
हथियारबंद लुटेरों से भिड़े मां बेटे
लेस्लीगंज थाना पलामू
ARMED ROBBERS TRY IN ROB SHOP

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