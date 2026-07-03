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फतेहाबाद में घासवा शराब ठेके पर हथियारबंद लुटेरों का धावा, फायरिंग के बाद नकदी लूटी, सेल्समैन घायल

फतेहाबाद घासवा शराब ठेके पर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया. इस दौरान सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया.

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फतेहाबाद में घासवा शराब ठेके पर हथियारबंद लुटेरों का धावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 3:13 PM IST

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फतेहाबाद: जिले के रतिया क्षेत्र के गांव घासवा स्थित शराब ठेके पर गुरुवार देर रात तीन हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर सनसनी फैला दी. बदमाशों ने पहले फायरिंग कर दहशत पैदा की, फिर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए गल्ले में रखी करीब 30 से 40 हजार रुपये की नकदी लूट ली. वारदात में सेल्समैन रणजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका भाई मुकेश भी चोटिल हुआ है.

फायरिंग के बाद गंडासे से किया वार: पीड़ित मुकेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि, "मैं रात करीब 11 बजे अपने भाई रणजीत सिंह से मिलने घासवा स्थित शराब ठेके पर पहुंचा था. तभी तीन युवक चेहरे कपड़े से ढककर वहां आए. एक के पास देसी पिस्तौल, दूसरे के पास गंडासा और तीसरे के हाथ में तलवार थी. बदमाश जबरन ठेके के अंदर घुस गए और गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर एक आरोपी ने दो गोलियां चला दीं, जबकि दूसरे ने रणजीत सिंह की कलाई पर गंडासे से कई वार किए."

घासवा शराब ठेके पर हथियारबंद लुटेरों का धावा (ETV Bharat)

भाई को बचाने में मुकेश भी घायल: मुकेश ने आगे बताया कि, "जब मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने मेरे साथ भी मारपीट की. इसके बाद वे गल्ले से नकदी निकालकर फरार हो गए. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तुरंत नागरिक अस्पताल रतिया पहुंचाया. रणजीत सिंह की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया."

पुलिस ने शुरू की जांच: इधर, घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना रतिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी है. इसी रात गांव रूपावाली के शराब ठेके पर भी लूट की वारदात सामने आई है, जिसकी जांच भी पुलिस कर रही है.

आरोपियों की तलाश जारी: इस मामले में रतिया थाना एसएचओ शीशपाल ने कहा कि, "शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं."

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