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फतेहाबाद में घासवा शराब ठेके पर हथियारबंद लुटेरों का धावा, फायरिंग के बाद नकदी लूटी, सेल्समैन घायल

फतेहाबाद में घासवा शराब ठेके पर हथियारबंद लुटेरों का धावा ( ETV Bharat )

फतेहाबाद: जिले के रतिया क्षेत्र के गांव घासवा स्थित शराब ठेके पर गुरुवार देर रात तीन हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर सनसनी फैला दी. बदमाशों ने पहले फायरिंग कर दहशत पैदा की, फिर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए गल्ले में रखी करीब 30 से 40 हजार रुपये की नकदी लूट ली. वारदात में सेल्समैन रणजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका भाई मुकेश भी चोटिल हुआ है. फायरिंग के बाद गंडासे से किया वार: पीड़ित मुकेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि, "मैं रात करीब 11 बजे अपने भाई रणजीत सिंह से मिलने घासवा स्थित शराब ठेके पर पहुंचा था. तभी तीन युवक चेहरे कपड़े से ढककर वहां आए. एक के पास देसी पिस्तौल, दूसरे के पास गंडासा और तीसरे के हाथ में तलवार थी. बदमाश जबरन ठेके के अंदर घुस गए और गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर एक आरोपी ने दो गोलियां चला दीं, जबकि दूसरे ने रणजीत सिंह की कलाई पर गंडासे से कई वार किए." घासवा शराब ठेके पर हथियारबंद लुटेरों का धावा (ETV Bharat)