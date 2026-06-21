झुंझुनू में डकैती: गनपॉइंट पर परिवार को बनाया बंधक, ले गए लाखों का माल...ऐसी बात कही कि उलझन में पड़े पीड़ित
परिवार का दावा-बदमाशों ने यूपी कनेक्शन का जिक्र करते हुए कहा, जो यूपी से शादी करके लाया है, उसी ने हमें यहां भेजा है.
Published : June 21, 2026 at 12:40 PM IST
झुंझुनू: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पिपली चौक इलाके में शनिवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. मलसीसर रोड स्थित वार्ड नंबर 59 निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी शब्बीर सैय्यद उर्फ बाबू के घर 6 से 7 नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और करीब एक घंटे घर में लूटपाट की.
आरोपियों की तलाश में पुलिस: सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी श्रवण कुमार मय जाप्ते एवं एफएसएल विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है. पुलिस का कहना है, मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही डकैती का खुलासा किया जाएगा. पीड़ित परिवार के मुखिया अकबर अली शेरवानी के अनुसार, रात करीब 1:15 बजे पूरा परिवार घर में सो रहा था. इसी दौरान चेहरे ढके हथियारबंद बदमाश घर में घुसे. बदमाशों ने सबसे पहले शब्बीर सैय्यद के कमरे में घुसकर कनपटी पर रिवॉल्वर तान दी और हाथ बांध दिए. इसके बाद पूरे परिवार को एकत्र कर एक कमरे में बंद कर दिया.
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रेकी के साथ सुनियोजित वारदात: शेरवानी ने बताया कि बदमाशों को परिवार और कारोबार की पूरी जानकारी थी. उन्होंने घर में घुसते ही पूछा, शब्बीर कौन है? काली एसयूवी गाड़ी के बारे में भी जानकारी ली. बदमाशों ने परिवार से कहा, उन्हें किसी व्यक्ति ने पूरी जानकारी देकर यहां भेजा है. बताया कि घर में काफी संपत्ति है. इससे साफ संकेत मिलता है कि वारदात पूरी रेकी और सुनियोजित तरीके से की गई.
परिजनों के बांधे हाथ-पैर: डकैतों ने परिवार के सदस्यों के हाथ-पैर चादरों, कपड़ों और टेप से बांध दिए. घर में मौजूद 10 वर्षीय बच्चे को भी नहीं बख्शा. महिलाओं को बाथरूम और कमरों में बंद कर दिया गया. बदमाशों ने अलमारियों की चाबियां लेकर घर के सभी कमरों की तलाशी ली और महिलाओं के पहने हुए जेवर तक उतरवा लिए.
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यह गया माल: परिवार के अनुसार, बदमाश लगभग 50 से 60 तोला सोने के आभूषण, सवा से डेढ़ किलो चांदी के जेवर तथा करीब डेढ़ से दो लाख रुपए नकद लूटकर ले गए. एक छोटी बच्ची के कानों से झुमके तक उतार लिए. बदमाशों के पास देशी कट्टे, रिवॉल्वर और चाकू जैसे हथियार थे, जिनके दम पर पूरे परिवार में दहशत फैला दी.
घर से ले गए डीवीआर: पीड़ित परिवार ने कहा कि वारदात के दौरान बदमाशों की बोली उत्तर प्रदेश क्षेत्र की लग रही थी. परिवार का दावा है, बदमाशों ने यूपी कनेक्शन का जिक्र करते हुए कहा, जो यूपी से शादी करके लाया है, उसी ने हमें यहां भेजा है. इस बयान के बाद पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है. सबूत मिटाने के लिए बदमाश जाते समय घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की DVR भी तोड़कर अपने साथ ले गए. हालांकि पुलिस को पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में रात करीब 1:20 बजे कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां दिखाई दी.
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