रुद्रपुर में हथियारबंद बदमाश घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट, पड़ोसी का ताला भी तोड़ा

उधम सिंह नगर में बदमाशों ने हथियारों के बल परिवार को बंधकर घर में जमकर लूटपाट की. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

मौके पर पहुंची पुलिस की टीम.
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 22, 2026

Updated : January 22, 2026 at 7:49 PM IST

रुद्रपुर: उत्तराखंड में यूपी से लगे इलाकों में अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे है. ताजा मामला उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां बीती रात बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की.

बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर घर में घुसकर नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन लूट लिए. घटना की सूचना पर पुलभट्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पीड़ित परिवार की तरफ से इस मामले में पुलभट्टा थाने में तहरीर भी दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

रुद्रपुर में हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट.

रात को 1.30 बजे घर में घुसे थे बदमाश: पुलिस को दी गई तहरीर में नरेश कुमार ने बताया कि वह मूंगफली का होलसेल व फुटकर का काम करता हैं. बीती रात (21-22 जनवरी) करीब 1:30 बजे वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था. तभी तीन नकाबपोश बदमाश पिछले रास्ते से घर में घुस आए.

परिवार को बनाया बंधक: नरेश कुमार की तहरीर के अनुसार सभी बदमाशों के हाथों में तमंचा था. उन्होंने धक्का देकर कमरे का दरवाजा खोल दिया. बदमाशों ने नरेश कुमार की पत्नी और बेटे वासुदेव के कान पर तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी और घर में रखे रुपये व जेवर के बारे में पूछताछ करने लगे.

नरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने अलमारी और बक्सों की तलाशी ली. बदमाशों ने अलमारी में रखे 87 हजार रुपये, सोने का हार, कानों की झुमकी, चांदी की ज्वेलरी, सोने का ॐ लॉकेट और दो मोबाइल फोन लूट लिए.

इस दौरान बदमाशों ने पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी. जाते-जाते वे बच्चे को बार-बार कमरे से बाहर ले जाकर डराते-धमकाते रहे और अन्य सामान के बारे में पूछते रहे. बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित नरेश कुमार ने किसी तरह खिड़की की जाली तोड़कर बाहर निकलकर शोर मचाया. शोर सुनकर आसपास रहने वाले उनके भाई और पिता मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे.

मामले के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीओ सितारगंज भूपेंद्र धोनी ने बताया कि पुलभट्टा क्षेत्र में हथियार बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की है. बदमाशों ने बगल के घर का भी ताला तोड़ा है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला है. बदमाशों ने एक बाइक भी चोरी की है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

संपादक की पसंद

