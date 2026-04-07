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बस्तर से आर्म्ड नक्सली खत्म, अब कैसे हटाई जाएगी वहां से फोर्स, जानिए, उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए क्या थी सरकार की रणनीति

सरगुजा आईजी और नक्सल विषयों के जानकार कहते हैं कि सरगुजा में नक्सलवाद 1998 से बढ़ना शुरु हुआ, जिसके बाद यहां केन्द्रीय रिजर्व बल की तैनाती की गई. सीआरपीएफ मुख्यालय भी अंबिकापुर में बनाया गया, सीआरपीएफ की कई बटालियन यहां भेजी गई. सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती बलरामपुर जिले में की गई, क्योंकि वहां पर नक्सली की मौजूदगी उस वक्त सबसे ज्यादा रही. बलरामपुर के जजावल, रामानुजगंज, कुशमी, सामरी, पुन्दाग, सूरजपुर के चांदनी बिहारपुर के क्षेत्र में, कोरिया के रामगढ़ के क्षेत्र में और जशपुर के सरहदी इलाके में सीआरपीएफ की अलग कम्पनियां तैनात की गई.

ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फोर्स को तत्काल वहां से हटाना ठीक होगा, या फिर तयशुदा रणनीति के तहत फोर्स को हटाया जाएगा. कभी नक्सल प्रभावित जिला बलरामपुर हुआ करता था. जब वहां से माओवादियों के पैर उखड़ गए तब वहां से भी एक प्रक्रिया के तहत फोर्स को हटाया गया था. क्या थी सरगुजा से फोर्स हटाने की रणनीति इसपर ईटीवी भारत की टीम ने सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा और नक्सल मामलों के एक्सपर्ट राजेश सिसोदिया से खास बातचीत की.

सरगुजा: पूरे बस्तर से हथियारबंद नक्सलियों का फोर्स ने सफाया कर दिया है. अब बिना वर्दी और हथियार वाले कुछ गिने चुने नक्सली बस्तर सीमा के ट्राइजंक्शन वाले इलाके में बचे हैं. बीते दिनों छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि जल्द ही बचे हुए माओवादी भी समाज की मुख्यधारा में आ जाएंगे. डीजीपी अरुण देव गौतम ने भी कहा है कि 1 या 2 को छोड़ दें तो सीमा पर कोई भी आर्म्ड नक्सली नही घूम रहा है.माओवादियों के खात्मे के बाद अब चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि कैसे बस्तर से फोर्स को हटाया जाएगा और क्या उसकी रणनीति रहेगी. एक ओर सरकार जहां माओवाद के खात्मे को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार की सफलता पर तंज कसते हुए कह रही है, अगर नक्सलवाद खत्म हो गया है तो फोर्स हटाकर बताएं. खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर माओवादी खत्म हो चुके हैं, तो फोर्स को बस्तर से हटा लिया जाना चाहिए.

सीआरपीएफ की इन कंपनियों का मुख्यालय बलरामपुर में बनाया गया ताकि यहां से माओवाद को जड़ से उखाड़ा जा सके. इसके पहले 1976 में एक बटालियन जशपुर में तैनात की गई थी. 2011 में जब नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका था तब एक मुख्यालय अंबिकापुर में 62 वीं बटालियन का बनाया गया, जिसकी कम्पनियां आवश्यकता अनुसार राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में भेजी जाती रही. वर्तमान में यह बटालियन बीजापुर में तैनात है. इसके साथ ही 2001 में राज्य पुलिस की बटालियन अंबिकापुर से लगे सिल्फिली में मनेन्द्रगढ़ और बलरामपुर में तैनात की गई.





यहां से माओवाद को खत्म करने में 10 साल लगे

सूरजपुर, कोरिया और सरगुजा में नक्लवाद 2010 के बाद से ही थम गया, लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इसको नक्सल मुक्त करने में 10 साल लग गए. बटालियन की तैनाती से लेकर उनको हटाने तक की प्रक्रिया में वक्त लगा. ये सभी जिले 2020 में नक्सल्मुक्त हुए और इसके बाद यहां से सीआरपीएफ की तैनाती हटाई गई.

सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला बलरामपुर रहा था वहां से भी 2010 के बाद नक्सलवाद का आतंक समाप्त हो गया. लेकिन झारखण्ड की सीमा होने के कारण झारखण्ड का नक्सलवाद बलरामपुर को प्रभावित करता रहा. इस वजह से उत्तर छत्तीसगढ़ के इस जिले से नक्सलवाद की जड़ उखाड़ने के बाद भी केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लंबा समय फोर्स को यहां से हटाने में लिया. साथ ही इसे नक्सल मुक्त घोषित करने में समय लगा. जिसके बाद चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे पैरामिलिट्री फ़ोर्स हटाई गई. जशपुर जिले के सीआरपीएफ मुख्यालय की फ़ोर्स आंध्र प्रदेश भेज दी गई, अंबिकापुर की सीआरपीएफ की 62 बटालियन का अब वहां पर सिर्फ मुख्यालय बचा है, जिसकी तैनाती अब सरगुजा में नहीं है.





अगर हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो हमारे रेंज में कहीं पर भी सीएपीएफ की वर्तमान में कंपनी की तैनाती नहीं है. जहां तक इनके मुख्यालय की बात है जो 62 बटालियन है सीआरपीएफ का उनका मुख्यालय जरूर अंबिकापुर में है. लेकिन इनके कैंप्स हमारे पास संभाग में किसी भी जिले में कहीं पर अभी नहीं है. हमारे छत्तीसगढ़ आर्म्ड फ़ोर्स की कंपनियां ज़रूर यहां पर हैं जो कि विशेष वीआईपी मूवमेंट में मदद करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर में भी और अन्य कार्यों में भी उनकी मदद ली जाती है: दीपक झा, आईजी सरगुजा रेंज



बलरामपुर जिला सबसे पहले हुए था नक्सल मुक्त

आईजी दीपक झा कहते हैं कि 31 मार्च के बाद कोई भी आर्म्ड नक्सली हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बचे हैं. पूर्व में ही सरगुजा रेंज और खासकर बलरामपुर जिला पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है. पहले यह जिला नक्सली प्रभावित जिलों में गिना जाता था. पहले नक्सलियों के सफाए के लिए यहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेज तैनात थी लेकिन अब वो हटा ली गई है. जो कंपनियां थी उनको दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है.

''गंभीर मसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए''

नक्सल मामलों के जानकार राजेश सिंह सिसोदिया कहते हैं कि इस मामले को अगर राजनीतिक रूप से देखें तो विपक्ष की ये पॉलिटिकल डिमांड है. जबकि बेसिक समस्या थी जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है. जो हालात पहले थे और अब जो हालात हैं उन दोनों स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है. ग्राउंड रियलिटी ही जमीन हकीकत को बयां करती है. जांच एजेंसियां वहां पर ये पता लगाएंगी क्या वहां पर अब क्या स्थिति है. हालात को जाकर समझा जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी. तब ये तय किया जाएगा कि फोर्सेज को वहां से कैसे और किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाना चाहिए, या हटाया जाए.

अभी नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर नक्सली शून्य हो चुके हैं. माओवाद खत्म हो गया है इसकी कोई गारंटी नहीं है. संभव है माओवादियों की कुछ कंपनियां वहां पर घूम रही हों. छोटे-मोटे वारदात हो सकते हैं. इन सब में विक्टिम कौन होगा, स्थानीय गांव वाले होंगे, आम आदमी होगा. ऐसे में कोई सरकार इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी. शासन की कोशिश होगी कि जब पूरी तरह से माओवाद खत्म हो तभी फोर्स वहां से हटाई जाए: राजेश सिंह सिसोदिया, नक्सल विषयों के जानकार



''एसआरपी कल्लूरी ने यहां से नक्सलियों को भागने पर किया मजबूर''

नक्सल मामलों के जानकार राजेश सिंह सिसोदिया कहते हैं, "कई चीजों का इनको परीक्षण करना पड़ेगा. कई तकनीकी पहलू हैं जिनका ख्याल रखा जाएगा. पूर्व में जो बलरामपुर में हालात थे उसको ही आप देख लें. साल 2007 में एसआरपी कल्लूरी साहब ने ऐसा माहौल बना दिया कि नक्सली यहां से बोरिया बिस्तरा बांधकर भाग गए. लेकिन फोर्स कब हटा वहां से, करीब सालों बाद. क्योंकि बचे हुए नक्सली छिटपुट वारदात कर सकते हैं. अगर वो इस तरह की वारदात करते हैं तो वो सरकार के माथे पर कलंक के समान होता है. ऐसे में सरकार अपने माथे पर कोई कलंक नहीं लेना चाहेगी. मेरा मानना है कि फिलहाल फोर्स को नहीं हटाना चाहिए.''

''ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखना जरूरी''

राजेश सिंह सिसोदिया कहते हैं, ''कांग्रेस या विपक्ष चाहे जो कुछ भी कहे लेकिन ग्राउंड रियलिटी के आधार पर ही आगे का फैसला किया जाना चाहिए. राजनीति अपनी जगह है उसके हिसाब से फैसले नहीं लिए जाने चाहिए. विपक्ष का काम ही है कमियों को खोजना और उसपर उंगली उठाना. सरकार का काम है सही औरसटीक निर्णय लेना. शासन मैं बैठे अफसर भी जनता से जुड़े मामलों को ध्यान में रखकर ही फैसले लेते हैं. आखिर वो भी तो सरकार की ही रोटी खाते हैं.''







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