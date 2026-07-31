यमुनानगर में 80 लाख के सोने की लूट, अमृतसर के सर्राफा व्यापारी से आधा किलो गोल्ड लूटा
हरियाणा के यमुनानगर में हथियारबंद बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी को निशाना बनाते हुए करीब आधा किलो सोना लूट लिया है.
Published : July 31, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 5:42 PM IST
यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को निशाना बनाते हुए करीब आधा किलो सोना लूट लिया. वारदात भंभोली के पास राजपुरा वाली रोड पर हुई, जहां अमृतसर से जगाधरी-यमुनानगर सोने की सप्लाई देने आ रहे व्यापारी की कार को रोककर बदमाशों ने पिस्टल और चाकू के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. घटना में व्यापारी के साथ मौजूद व्यक्ति पर चाकू से हमला भी किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे जिले में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.
सोने की सप्लाई देने आ रहा था : जानकारी के अनुसार अमृतसर निवासी सर्राफा व्यापारी अपने साथियों के साथ जगाधरी और यमुनानगर के सुनारों को सोने की सप्लाई देने आ रहा था. जैसे ही उनकी कार भंभोली के पास राजुपरा रोड पर पहुंची, तभी एक बाइक ने उनका रास्ता रोक लिया. कार से उतरे दो बदमाशों ने अपने चेहरे ढंके हुए थे. एक बदमाश के हाथ में पिस्टल थी, जबकि दूसरे के पास चाकू था. बदमाशों ने व्यापारी और उसके साथियों को धमकाया और विरोध करने पर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपी करीब आधा किलो सोना लेकर मौके से फरार हो गए. पुलिस के अनुसार लूटे गए सोने की कीमत करीब 80 लाख रुपये आंकी जा रही है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और जिलेभर में नाकेबंदी कर दी गई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जगाधरी और यमुनानगर के कई सुनार भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बताया कि लूट का शिकार हुआ व्यापारी लंबे समय से पंजाब से सोने की सप्लाई लेकर आता था. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : सोनीपत में दिनदहाड़े शराब ठेके पर लूट, सेल्समैन पर बोतल से हमला कर 15 हजार लेकर फरार, CCTV में कैद वारदात
ये भी पढ़ें : करनाल में 43 हजार की लूट, पीछा कर स्कूटी गिराई, लोहे की रॉड से पीटा, नकदी लेकर फरार हुए बदमाश
ये भी पढ़ें : फतेहाबाद में घासवा शराब ठेके पर हथियारबंद लुटेरों का धावा, फायरिंग के बाद नकदी लूटी, सेल्समैन घायल