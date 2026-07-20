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करनाल में हथियारबंद बदमाशों ने ढाबे पर हमला किया, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद

नीलोखेड़ी में ढाबे पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने लाठी-डंडों और गंडासियों से हमला कर दिया ( ETV Bharat )

करनालः जिले के नीलोखेड़ी में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने एक ढाबे पर अचानक हमला बोल दिया. दो गाड़ियों में सवार हमलावर लाठी-डंडों और गंडासियों से लैस थे. वहां पहुंचते ही ढाबे में हमलावरों वे ढाबे में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. काउंटर, फर्नीचर और अन्य सामान को निशाना बनाया गया. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, हालांकि हमलावरों ने कैमरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

पुरानी रंजिश बनी हमले की वजहः ढाबा संचालक नितिन का आरोप है कि "यह हमला पुरानी रंजिश का परिणाम है." उनके अनुसार करीब छह महीने पहले कुछ युवकों को ढाबे के बाहर खुले में शराब पीने से रोका गया था. उस समय भी आरोपियों ने हंगामा कर टेबल पलट दी थी. पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को अपने साथ ले गई थी, लेकिन बाद में माफी मांगने पर परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. अब उसी बात का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया.

करनाल में पंजाबी ढाबा पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया (ETV Bharat)

चेहरे ढके, आते ही मचाई तबाही: नितिन के मुताबिक "अधिकांश हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, जबकि दो युवकों के चेहरे खुले थे. सभी सीधे ढाबे में घुसे और बिना किसी बातचीत के तोड़फोड़ शुरू कर दी. उस समय परिवार और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे. हमले के दौरान नितिन का बेटा भी ढाबे पर मौजूद था, जो बाल-बाल बच गया. घटना के बाद पूरे परिवार और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है और उन्हें दोबारा हमले का डर सता रहा है."

पंजाबी ढाबे में तोड़फोड़ (ETV Bharat)

करनाल में बदमाशों का आतंक (ETV Bharat)

दोषियों पर कार्रवाई की मांगः ढाबा संचालक और उनके परिवार ने करनाल पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. परिवार का कहना है कि "उनका बेटा ही पूरे घर का सहारा है और यदि उसे कोई नुकसान पहुंच जाता तो परिवार पूरी तरह बिखर जाता. पीड़ित परिवार का कहना है कि कानून के प्रति भरोसा बनाए रखने के लिए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी बेहद जरूरी है."

ढाबा में तोड़फोड़ (ETV Bharat)

करनाल में ढाबे में तोड़फोड़ का नजारा (ETV Bharat)

पुलिस जांच पर टिकी निगाहेंः फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है. सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम आधार बन सकती है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमले में शामिल सभी आरोपी कौन हैं और इस वारदात की पूरी साजिश कैसे रची गई. पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग अब पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

पंजाबी ढाबे में तोड़फोड़ करते बदमाश (ETV Bharat)