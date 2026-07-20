ETV Bharat / state

करनाल में हथियारबंद बदमाशों ने ढाबे पर हमला किया, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद

करनाल के नीलोखेड़ी में ढाबे पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने लाठी-डंडों और गंडासियों से हमला कर दिया.

Attack on a dhaba in Karnal
नीलोखेड़ी में ढाबे पर देर रात हथियारबंद बदमाशों ने लाठी-डंडों और गंडासियों से हमला कर दिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 20, 2026 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनालः जिले के नीलोखेड़ी में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने एक ढाबे पर अचानक हमला बोल दिया. दो गाड़ियों में सवार हमलावर लाठी-डंडों और गंडासियों से लैस थे. वहां पहुंचते ही ढाबे में हमलावरों वे ढाबे में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. काउंटर, फर्नीचर और अन्य सामान को निशाना बनाया गया. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, हालांकि हमलावरों ने कैमरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

Attack on a dhaba in Karnal
पंजाबी ढाबा (ETV Bharat)
Attack on a dhaba in Karnal
हथियारबंद बदमाशों ने ढाबे पर हमला किया (ETV Bharat)

पुरानी रंजिश बनी हमले की वजहः ढाबा संचालक नितिन का आरोप है कि "यह हमला पुरानी रंजिश का परिणाम है." उनके अनुसार करीब छह महीने पहले कुछ युवकों को ढाबे के बाहर खुले में शराब पीने से रोका गया था. उस समय भी आरोपियों ने हंगामा कर टेबल पलट दी थी. पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को अपने साथ ले गई थी, लेकिन बाद में माफी मांगने पर परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. अब उसी बात का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया.

करनाल में पंजाबी ढाबा पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया (ETV Bharat)

चेहरे ढके, आते ही मचाई तबाही: नितिन के मुताबिक "अधिकांश हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, जबकि दो युवकों के चेहरे खुले थे. सभी सीधे ढाबे में घुसे और बिना किसी बातचीत के तोड़फोड़ शुरू कर दी. उस समय परिवार और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे. हमले के दौरान नितिन का बेटा भी ढाबे पर मौजूद था, जो बाल-बाल बच गया. घटना के बाद पूरे परिवार और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है और उन्हें दोबारा हमले का डर सता रहा है."

Attack on a dhaba in Karnal
पंजाबी ढाबे में तोड़फोड़ (ETV Bharat)
Attack on a dhaba in Karnal
करनाल में बदमाशों का आतंक (ETV Bharat)

दोषियों पर कार्रवाई की मांगः ढाबा संचालक और उनके परिवार ने करनाल पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. परिवार का कहना है कि "उनका बेटा ही पूरे घर का सहारा है और यदि उसे कोई नुकसान पहुंच जाता तो परिवार पूरी तरह बिखर जाता. पीड़ित परिवार का कहना है कि कानून के प्रति भरोसा बनाए रखने के लिए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी बेहद जरूरी है."

Attack on a dhaba in Karnal
ढाबा में तोड़फोड़ (ETV Bharat)
Attack on a dhaba in Karnal
करनाल में ढाबे में तोड़फोड़ का नजारा (ETV Bharat)

पुलिस जांच पर टिकी निगाहेंः फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है. सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम आधार बन सकती है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमले में शामिल सभी आरोपी कौन हैं और इस वारदात की पूरी साजिश कैसे रची गई. पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग अब पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

Attack on a dhaba in Karnal
पंजाबी ढाबे में तोड़फोड़ करते बदमाश (ETV Bharat)
Attack on a dhaba in Karnal
तोड़फोड़ सीसीटीवी में कैद (ETV Bharat)
ये भी पढ़ें-गुरुग्राम अंडा व्यापारी मामला: रंगदारी नहीं, पेशाब करने की बात पर शुरू हुआ था विवाद, पुलिस ने किया खुलासा

TAGGED:

DHABA ATTACKED IN KARNAL
करनाल में ढाबे पर हमला
हथियारबंद बदमाशों का तांडव
ATTACK ON A DHABA IN KARNAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.