रायपुर में 10वां सशस्त्र बल वेटेरन्स दिवस समारोह, बहादुर पूर्व सैनिकों और परिवारों का सम्मान, कई सुविधाएं मिलीं

रायपुर में 10वां सशस्त्र बल वेटेरन्स दिवस समारोह ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

फील्ड मार्शल करिअप्पा की प्रेरणा से हुई शुरुआत: सशस्त्र बल वेटेरन्स दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी. यह दिन भारत के पहले कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा की नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्यों और देशभक्ति की भावना से प्रेरित है. इस दिन का उद्देश्य पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, समाज और राजनीतिक नेतृत्व को एक मंच पर लाकर उनके योगदान और बलिदान को याद करना है.

छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया में वेटेरन्स दिवस मनाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. बुधवार को मुख्यालय छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया में 10वां सशस्त्र बल वेटेरन्स दिवस बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया. यह समारोह देश के उन बहादुर पूर्व सैनिकों को समर्पित था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया. कार्यक्रम में करीब 450 पूर्व सैनिक, वीर नारियां, वीर माताएं और उनके परिवार शामिल हुए.

पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सुविधाएं: कार्यक्रम में ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बावा (सेना मेडल), कमांडर छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया ने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर माताओं का स्वागत किया. उन्होंने उनके समर्पण और सेवाभाव को नमन करते हुए भविष्य में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर कई सेवाएं उपलब्ध कराई गईं. इनमें आंखों की जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, स्पर्श केंद्र, सीएसडी और ईसीएचएस काउंटर शामिल थे. साथ ही उनकी शिकायतों के समाधान और नई सरकारी योजनाओं, पेंशन लाभों व अधिकारों की जानकारी भी दी गई.

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मान के साथ एक मंच पर कई सुविधाएं मिलीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वीर नारियों और माताओं का हुआ सम्मान: इस अवसर पर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. जिंदल (सेवानिवृत्त), पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, जो वर्तमान में एम्स रायपुर के सीईओ और निदेशक हैं, ने वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित किया. उनके साथ कई अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे.

बहादुर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज की जिम्मेदारी का संदेश: यह समारोह केवल स्मरण का अवसर नहीं था, बल्कि समाज और सशस्त्र बलों की उस जिम्मेदारी को भी दर्शाता है, जिसके तहत पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निरंतर सम्मान और सहयोग दिया जाना चाहिए.