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इंदौर एयरपोर्ट में अचानक सशस्त्र जवानों की एंट्री, पोजीशन लेता देख चौंके यात्री

इंदौर एयरपोर्ट में अचानक सशस्त्र जवानों की एंट्री ( Etv Bharat )

आपात स्थिति या किसी सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों में कैसे निपटा जाए, इसे लेकर जवानों ने मॉकड्रिल की. एयरपोर्ट परिसर में आतंकी हमले जैसी घटनाओं को लेकर किस तरह से निपटा जाता है और किस तरह से रिस्पॉन्स टीम एक्शन लेती है, उसकी प्रैक्टिस की गई. इस मॉकड्रिल में सीआईएसएफ, बीएसएफ जवान और पुलिसकर्मियों के बीच कैसे कॉर्डिनेशन होता है, इसकी भी मॉकड्रिल की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके.

इंदौर : गुरुवार को इंदौर एयरपोर्ट पर कुछ पल के लिए यात्री तब चौंका गए जब अचानक सशस्त्र पुलिस बल के कई जवानों ने यहां एंट्री ली. जवानों को तेजी से आकर पोजीशन लेता देख लोग हैरत में पड़ गए, लेकिन तभी उन्हें बताया गया कि ये एक मॉकड्रिल है. दरअसल, 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है. इंदौर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा की दृष्टि से इंदौर पुलिस द्वारा मॉकड्रिल की गई.

शहर के कई शॉपिंग मॉल में भी मॉकड्रिल

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया के मुताबिक, '' 15 अगस्त के मद्देनजर सीआईएसएफ, बीएसएफ और इंदौर पुलिस के जवानों के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया. तो वही इस अभियान के तहत दमकल विभाग, बम स्कॉड और अन्य टीम भी मौके पर मौजूद रहीं. शहर के कई प्रमुख मॉल और व्यस्त इलाकों में भी इसी तरह की मॉकड्रिल की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत इंदौर के अति संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है.''

एयरपोर्ट के साथ शहर के कई शॉपिंग मॉल में भी हुई मॉकड्रिल (Etv Bharat)

हत्या के आरोपी ने की थी ऑस्ट्रेलियाई महिला से छेड़छाड़

वहीं, एडिशनल डीसीपी ने एक अन्य मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर की खजराना पुलिस ने 12 साल पहले हुए हत्या के मामले में तीन आरोपियों को चिन्हित किया, जिनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि एक व्यक्ति की फरारी के दौरान ही मौत हो गई थी. पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी.

हत्या के आरोपी ने की थी ऑस्ट्रेलियाई महिला से छेड़छाड़ (Etv Bharat)

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खजराना थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल 2015 को कृष्णा नामक एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी, अकिल, आरिफ और परवेज को चिन्हित किया गया. पुलिस ने आरोपी अकिल और आरिफ को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन आरोपी परवेज की फरारी के दौरान ही मौत हो गई थी. वहीं पकड़े गए दो आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड निकले गए तो आरोपी अकिल की कुंडली सामने आई, जिसने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी. उसके खिलाफ 14 से अधिक आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं. पकड़े गए आरोपियो से पुलिस काफी सख्ती से पूछताछ कर रही है.