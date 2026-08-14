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इंदौर एयरपोर्ट में अचानक सशस्त्र जवानों की एंट्री, पोजीशन लेता देख चौंके यात्री

15 अग्रस्त की सुरक्षा को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पर की गई मॉकड्रिल, हर तरह की परिस्थिति से निपटने की प्रैक्टिस, संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

ARMED FORCES ENTERS INDORE AIRPORT MOCKDRILL
इंदौर एयरपोर्ट में अचानक सशस्त्र जवानों की एंट्री (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:10 AM IST

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इंदौर : गुरुवार को इंदौर एयरपोर्ट पर कुछ पल के लिए यात्री तब चौंका गए जब अचानक सशस्त्र पुलिस बल के कई जवानों ने यहां एंट्री ली. जवानों को तेजी से आकर पोजीशन लेता देख लोग हैरत में पड़ गए, लेकिन तभी उन्हें बताया गया कि ये एक मॉकड्रिल है. दरअसल, 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है. इंदौर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा की दृष्टि से इंदौर पुलिस द्वारा मॉकड्रिल की गई.

mockdrill for 15th aug independence
आतंकी घटनाओं से निपटनी की ट्रेनिंग (Etv Bharat)

आतंकी घटनाओं से निपटनी की ट्रेनिंग

आपात स्थिति या किसी सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों में कैसे निपटा जाए, इसे लेकर जवानों ने मॉकड्रिल की. एयरपोर्ट परिसर में आतंकी हमले जैसी घटनाओं को लेकर किस तरह से निपटा जाता है और किस तरह से रिस्पॉन्स टीम एक्शन लेती है, उसकी प्रैक्टिस की गई. इस मॉकड्रिल में सीआईएसएफ, बीएसएफ जवान और पुलिसकर्मियों के बीच कैसे कॉर्डिनेशन होता है, इसकी भी मॉकड्रिल की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके.

जानकारी देते एडिशनल डीसीपी (Etv Bharat)

शहर के कई शॉपिंग मॉल में भी मॉकड्रिल

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया के मुताबिक, '' 15 अगस्त के मद्देनजर सीआईएसएफ, बीएसएफ और इंदौर पुलिस के जवानों के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया. तो वही इस अभियान के तहत दमकल विभाग, बम स्कॉड और अन्य टीम भी मौके पर मौजूद रहीं. शहर के कई प्रमुख मॉल और व्यस्त इलाकों में भी इसी तरह की मॉकड्रिल की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत इंदौर के अति संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है.''

Armed forces enters Indore airport
एयरपोर्ट के साथ शहर के कई शॉपिंग मॉल में भी हुई मॉकड्रिल (Etv Bharat)

हत्या के आरोपी ने की थी ऑस्ट्रेलियाई महिला से छेड़छाड़

वहीं, एडिशनल डीसीपी ने एक अन्य मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर की खजराना पुलिस ने 12 साल पहले हुए हत्या के मामले में तीन आरोपियों को चिन्हित किया, जिनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि एक व्यक्ति की फरारी के दौरान ही मौत हो गई थी. पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी.

two arrest by khajrana police one molested australiam player
हत्या के आरोपी ने की थी ऑस्ट्रेलियाई महिला से छेड़छाड़ (Etv Bharat)

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खजराना थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल 2015 को कृष्णा नामक एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी, अकिल, आरिफ और परवेज को चिन्हित किया गया. पुलिस ने आरोपी अकिल और आरिफ को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन आरोपी परवेज की फरारी के दौरान ही मौत हो गई थी. वहीं पकड़े गए दो आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड निकले गए तो आरोपी अकिल की कुंडली सामने आई, जिसने इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी. उसके खिलाफ 14 से अधिक आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं. पकड़े गए आरोपियो से पुलिस काफी सख्ती से पूछताछ कर रही है.

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