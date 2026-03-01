ETV Bharat / state

फरीदाबाद में हथियारबंद बदमाशों का आतंक, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की कर डाली लूट

फरीदाबादः बल्लभगढ़ के गांव मोहना में शनिवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार को बंदूक की नोंक पर बंधक बनाकर लाखों रुपये के गहने और नगदी लूट ली. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर छांयसा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पूरी तैयारी के साथ आये थे बदमाशः पीड़ित प्रवीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "वो अपनी पत्नी के साथ पहली मंजिल पर अपने कमरे में सो रहे थे, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर उनके पिता वीरपाल और मां कृष्णा अपने कमरे में सोए हुए थे. रात करीब दो बजे चार नकाबपोश बदमाश घर के मुख्य दरवाजे पर लगा शीशा हटाकर अंदर घुस आए. बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे. एक के हाथ में बंदूक थी, दो के पास लोहे की रॉड और एक के हाथ में पाइप था." जेवरात और नकद लूटकर ले गएः घर में घुसते ही बदमाशों ने सबसे पहले नीचे सो रहे वीरपाल और कृष्णा को बंदूक दिखाकर बंधक बना लिया. आरोपियों ने उनके कमरे में रखी अलमारियां, बेड और दराजों को खंगालना शुरू कर दिया. बदमाश सोने की चेन, अंगूठी, चांदी के सिक्के और करीब आठ हजार रुपये नकद लूटकर ले गए. इसके बाद उन्होंने कृष्णा के कानों से कुंडल भी उतरवा लिए.