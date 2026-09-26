हजारीबाग में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, हथियारबंद अपराधियों ने बंधक बनाकर की डकैती
हजारीबाग के ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने लोगों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया.
Published : September 26, 2026 at 5:20 PM IST
हजारीबागः जिला में चौपारण थाना क्षेत्र के जीटी रोड सिंघरावां मोड़ से करीब 200 मीटर दूर लराही रोड स्थित ज्वेलरी दुकान में शुक्रवार देर रात करीब पांच नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया. सूचना पर बरही एसीडीपीओ राधा प्रेम किशोर घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे.
चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने जीटी रोड स्थित सिंह सिंघरावां मोड़ से लगभग 200 किलोमीटर दूर लाराही रोड स्थित घर और जेवर दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया. अपराधी सीढ़ी के सहारे पीछे के दरवाजे से घर में घुसे और परिवार के सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया.
दुकान संचालक राजेश कुमार के अनुसार, शुक्रवार रात करीब एक बजे अपराधियों ने उनके बेटे निखिल की कनपटी पर पिस्टल रखकर माता-पिता को जगाने को कहा. इसके बाद सभी के हाथ-पैर बांधकर तिजोरी की चाबी मांगी गई और मारपीट भी की गई. अपराधियों ने घर व दुकान के लॉकर और अलमारी खुलवाकर लाखों रुपये नकद व जेवरात लूट लिए. परिवार के सदस्यों के पहने जेवर भी उतरवा लिए गए. करीब डेढ़ घंटे तक लूटपाट के बाद सभी को कमरे में बंद कर अपराधी फरार हो गए. दो मोबाइल भी ले गए, जिनमें एक आसपास मिला, जबकि दूसरा गुरपा-गझंडी क्षेत्र में स्विच ऑफ मिल रहा है.
इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है, स्वान दस्ता की मदद ली जा रही है. घटना के बाद बरही एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा घटना को लेकर पूछताछ किया जा रहा है. पीड़ित परिवार से भी जानकारी ली जा रही है बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे.
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