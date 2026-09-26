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हजारीबाग में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, हथियारबंद अपराधियों ने बंधक बनाकर की डकैती

हजारीबागः जिला में चौपारण थाना क्षेत्र के जीटी रोड सिंघरावां मोड़ से करीब 200 मीटर दूर लराही रोड स्थित ज्वेलरी दुकान में शुक्रवार देर रात करीब पांच नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया. सूचना पर बरही एसीडीपीओ राधा प्रेम किशोर घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे.

चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने जीटी रोड स्थित सिंह सिंघरावां मोड़ से लगभग 200 किलोमीटर दूर लाराही रोड स्थित घर और जेवर दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया. अपराधी सीढ़ी के सहारे पीछे के दरवाजे से घर में घुसे और परिवार के सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया.

हजारीबाग में जेवर दुकान में डकैती (ETV Bharat)

दुकान संचालक राजेश कुमार के अनुसार, शुक्रवार रात करीब एक बजे अपराधियों ने उनके बेटे निखिल की कनपटी पर पिस्टल रखकर माता-पिता को जगाने को कहा. इसके बाद सभी के हाथ-पैर बांधकर तिजोरी की चाबी मांगी गई और मारपीट भी की गई. अपराधियों ने घर व दुकान के लॉकर और अलमारी खुलवाकर लाखों रुपये नकद व जेवरात लूट लिए. परिवार के सदस्यों के पहने जेवर भी उतरवा लिए गए. करीब डेढ़ घंटे तक लूटपाट के बाद सभी को कमरे में बंद कर अपराधी फरार हो गए. दो मोबाइल भी ले गए, जिनमें एक आसपास मिला, जबकि दूसरा गुरपा-गझंडी क्षेत्र में स्विच ऑफ मिल रहा है.