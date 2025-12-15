ETV Bharat / state

हापुड़ में कलेक्शन एजेंट से हथियारबंद बदमाशों ने 85 लाख लूटे, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि कलेक्शन एजेंट से 85 लाख रुपये की लूट का मामला सामने आया है. जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
जांच करती पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 5:51 PM IST

|

Updated : December 15, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़: हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के कलेक्शन एजेंट से हथियारों के बल पर 85 लाख रुपये लूट लिये. बैग लेकर बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. बदमाशों ने बाइक सवार व्यापारी को लात मारकर बाइक से नीचे गिरा दिया और इसके बाद हथियार दिखाकर कैश लूट लिया. सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची. व्यापारी दादरी के रहने वाले हैं.

नेशनल हाईवे-9 पर हुई वारदात: एएसपी विनीत भटनागर ने कहा कि लूट की वारदात जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे-9 पर हुई. गौतमबुद्ध नगर निवासी गोपालजी कलेक्शन एजेंट हैं. व्यापारी गोपालजी (आढ़ती) का कर्मचारी अजयपाल सिंह हापुड़ से दो जगह से 85 लाख रुपये कलेक्शन करके हापुड़ से दादरी जा रहा था.

जानकारी देते एएसपी विनीत भटनागर (Video Credit: ETV Bharat)

दो जगहों से मिले थे 85 लाख रुपये: जब अजय पाल सिंह बाइक पर सवार होकर पिलखुवा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचा, तो बाइक सवार दो बदमाश व्यापारी के कर्मचारियों के पास आए और लात मारकर बाइक को नीचे गिरा दिया. एक बदमाश ने तमंचा निकालकर कर्मचारी पर तान दिया. इसके बाद 85 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए.

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी: 85 लाख रुपये की लूट की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मौके पर तुरंत पिलखुवा कोतवाली, धौलाना थाना और हापुड़ सदर कोतवाली सहित तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. बाइक से गिरने से घायल व्यापारी के कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. दिनदहाड़े नेशनल हाईवे पर 85 लाख रुपये की लूट से व्यापारियों में दहशत का माहौल है.

हापुड़ से दादरी वापस जा रहा था एजेंट: एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस इस मामले में बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही है. व्यापारी हापुड़ और आसपास के जनपदों में कैश का लेन-देन करते हैं. यह कैश और लोगों से लेकर आते हैं. कर्मचारी का कहना है दो जगह से 50 लाख और 35 लाख रुपये का कलेक्शन किया. पिट्ठू बैग में रुपये रखकर हापुड़ से दादरी वापस गाजियाबाद नवयुग मार्केट जा रहा था.

पुलिस जल्द करेगी खुलासा: एएसपी विनीत भटनागर ने कहा कि पुलिस ने अपनी टीम गठित की हैं. पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-

Last Updated : December 15, 2025 at 5:58 PM IST

TAGGED:

COLLECTION AGENT ROBBED IN HAPUR
CRIMINALS LOOTED RS 85 LAKH
CRIME IN HAPUR
LOOT IN HAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.