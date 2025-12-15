ETV Bharat / state

हापुड़ में कलेक्शन एजेंट से हथियारबंद बदमाशों ने 85 लाख लूटे, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश

जांच करती पुलिस ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के कलेक्शन एजेंट से हथियारों के बल पर 85 लाख रुपये लूट लिये. बैग लेकर बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. बदमाशों ने बाइक सवार व्यापारी को लात मारकर बाइक से नीचे गिरा दिया और इसके बाद हथियार दिखाकर कैश लूट लिया. सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची. व्यापारी दादरी के रहने वाले हैं. नेशनल हाईवे-9 पर हुई वारदात: एएसपी विनीत भटनागर ने कहा कि लूट की वारदात जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे-9 पर हुई. गौतमबुद्ध नगर निवासी गोपालजी कलेक्शन एजेंट हैं. व्यापारी गोपालजी (आढ़ती) का कर्मचारी अजयपाल सिंह हापुड़ से दो जगह से 85 लाख रुपये कलेक्शन करके हापुड़ से दादरी जा रहा था. जानकारी देते एएसपी विनीत भटनागर (Video Credit: ETV Bharat) दो जगहों से मिले थे 85 लाख रुपये: जब अजय पाल सिंह बाइक पर सवार होकर पिलखुवा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचा, तो बाइक सवार दो बदमाश व्यापारी के कर्मचारियों के पास आए और लात मारकर बाइक को नीचे गिरा दिया. एक बदमाश ने तमंचा निकालकर कर्मचारी पर तान दिया. इसके बाद 85 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए.