PNB के CSP में दिनदहाड़े लाखों की लूट, नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने दिया अंजाम
गया में नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट को अंजाम दिया है. 7 मिनट में 2 लाख 7 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए. पढ़ें..
Published : April 8, 2026 at 5:22 PM IST
गया: बिहार के गया में लूटपाट हुई है. तीन नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने पाकरडीह इमामगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) में लूट की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
दिनदहाड़े ढाई लाख से अधिक की लूट: सीएसपी संचालक दीपक कुमार रोजाना की तरह अपने सेंटर पर काम कर रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार तीन युवक अचानक पहुंचे. पहले तो दीपक को लगा कि वो भी कस्टमर हैं. किसी को कुछ समझ आता, उससे पहले ही एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर सीएसपी संचालक पर तान दिया. अपराधियों ने दीपक के साथ मारपीट भी की, जिसमें उसे हल्की चोट भी आई है. करीब 2 लाख 7 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए.
7 मिनट में घटना को दिया अंजाम: इस घटना को अपराधियों ने मात्र 7 मिनट में अंजाम दिया है. अपराधियों ने सीएसपी को लूटने के बाद घटनास्थल से फायरिंग करते हुए फरार हो गए. अपराधियों को पूरी वारदात अंजाम देने में मात्र 7 मिनट का ही समय लगा. वहां मौजूद कर्मियों ने शोर भी मचाया लेकिन जब तक लोग जुटते, उससे पहले ही अपराधी फरार हो गए.
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात: पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जिसमें साफ दिख रहा है कि तीन अपराधी एक मोटर साइकिल पर सवार होकर आए थे. एक बाहर खड़ा है, जबकि दो बदमाशों ने अंदर घुसकर लूटपाट की. अपराधियों ने वहां मौजूद कर्मियों को निशाना बनाकर डराया और फिर तिजोरी से पैसे निकाल लिए.
लुटेरों की तलाश के लिए छापेमारी तेज: अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है. अपराधी जिस ओर भागे थे, उस ओर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है. सीसीटीवी में अपराधियों का चेहरा साफ नजर आ रहा है. इस संबंध में एसडीपीओ कमलेश कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही सभी गिरफ्तार होंगे.
"घटना इमामगंज थाना क्षेत्र के पाकरडीह की है. सूचना मिलने के बाद इमामगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और वहां से सीसीटीवी फुटेज भी लिया है. पुलिस छानबीन के साथ तलाशी अभियान चला रही है. टrम गठित कर दी गई है, जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे."- कमलेश कुमार, एसडीपीओ
ये भी पढ़ें:
गया में माइक्रोफाइनेंस कंपनी के दफ्तर में लूट, अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारकर की लूटपाट
गया में दिनदहाड़े डाका, थोक कारोबारी के दुकान और घर से 20 लाख के जेवर और कैश की लूट
गया में दिनदहाड़े 14 लाख की लूट, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को मारी गोली फिर कैश लेकर हो गए फरार