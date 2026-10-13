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रांची में कृषि अधिकारी के घर डकैती, गन पॉइंट पर गहने और नकदी लूट ले गए अपराधी

घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में डकैती की बड़ी वारदात हुई है. कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने कृषि विभाग में कार्यरत रामाशंकर प्रसाद के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है. मंगलवार की अहले सुबह हुई इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है. अपराधियों ने घर से कीमती गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए.

परिवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं