बेटी की शादी से पहले घर में डकैती, गहने और नकदी लूट ले गए बदमाश, गम में डूबा पिता

बेटी की शादी के लिए पिता ने घर में जेवरात और नकदी जमा कर रखी थी. एक झटके से खुशियां गम में बदल गई.

हथियारबंद बदमाशों ने डाला डाका (ETV Bharat)
Published : November 12, 2025 at 8:54 PM IST

कोरबा: बालको थाना इलाके के सोनगुड़ा पंचायत में बदमाशों ने बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया. डकैतों ने तराईडांड बस्ती में मंगलवार की रात को धावा बोला. पीड़ित परिवार के मुखिया ने बताया कि मंगलवार की रात करीब डेढ़ बजे 15 से 20 बदमाश उनके घर में घुस आए. घर में घुसते ही हथियारबंद बदमाशों ने परिवार के सभी लोगों को अपने कब्जे में कर लिया. हथियार के दम पर बदमाशों ने घर में जो भी कीमती सामान और नकदी थी उसे समेट लिया.

शादी से पहले घर में पड़ी डकैती: पीड़ित परिवार के मुखिया ने बताया कि उनके परिवार में कुल 11 लोग हैं जिनमें तीन महिलाएं हैं. बदमाशों ने घर में घुसते ही सभी को जान से मारने की धमकी देकर डरा दिया. परिवार के सभी लोग जब उनके कब्जे में आ गए तो उन लोगों ने घर का कोना कोना छान मारा. घर में जो भी कीमती सामान मिला उसे अपने कब्जे में कर लिया. परिवार वालों का कहना है कि कुछ डकैतों के पास पिस्टल भी था, जिसे उनकी कपटी पर उन लोगों ने अड़ाकर रखा था.

सोनगुड़ा पंचायत (ETV Bharat)

बेटी की शादी के लिए बनवाए थे गहने: पीड़ित परिवार ने बताया कि कुछ दिनों बाद ही उनके घर में बेटी की शादी होनी है. शादी के लिए परिवार के लोग तैयारियों में जुटे थे. घर पर गहने और जेवरात तैयार कर रखे गए थे. दान दहेज के लिए नकदी भी घर में रखी थी. डकैत गहने और नकदी दोनों अपने साथ ले गए. पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि कुल मिलाकर 10 लाख की डकैती हुई है.

बंधक बनाया फिर मुंह पर टेप चिपकाया: तराईडांड गांव के जिस मकान में डकैती पड़ी उस घर के मालिक का नाम शत्रुघन दास है. घर के मालिक ने बताया कि डकैतों ने परिवार के सदस्यों के मुंह पर टेप चिपका दिया था ताकि कोई शोर न मचा सके. डकैती डालने आए सभी बदमाशों के पास धारदार हथियार और पिस्टल मौजूद थे.

हथियारबंद बदमाशों ने डाला डाका (ETV Bharat)

दरवाजे पर आवाज हुई तो हमने सोचा कि बल्ली है लेकिन वो बदमाश निकले. करीब 15 से 20 लोगों थे. बेटी की शादी होनी है इसके लिए हमने गहने बनाए थे. घर में लाखों की नकदी रखी थी. परिवार के सभी सदस्यों को कट्टे की नोक पर उन लोगों ने रखा था. मुंह पर टेप भी चिपका दिया था ताकि हम शोर नहीं मचा पाएं: शत्रुघन दास, पीड़ित

बुधवार को पुलिस मौके पर पहुंची: घटना की जानकारी बुधवार को पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी. शिकायत मिलने के बाद सीएसपी, टीआई और डॉग स्कॉड की टीम मौके पर पहुंची. टीम के साथ सायबर सेल ने मौके की पड़ताल की. पुलिस ने बारी बारी से सभी लोगों के बयान दर्ज किए. पुलिस ने कहा कि मौके से मिले इनपुट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

हथियारबंद बदमाशों ने डाला डाका (ETV Bharat)

बालको क्षेत्र का यह मामला है. पीड़ित का नाम शत्रुघन दास है जिनके घर पर डकैती हुई है. परिवार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस की टीम, साइबर टीम और एक्सपर्ट द्वारा जांच की जा रही है. तथ्यों को खंगाला जा रहा है. पीड़ितों का बयान दर्ज किया गया है, बाकी सभी बातें आगे की जांच में स्पष्ट होगी: नीतिश ठाकुर, एएसपी, कोरबा

प्रोफेशनल तरीके से दिया वारदात को अंजाम: पीड़ित परिवार ने बताया कि डकैती डालने आए सभी लोगों ने नकाब लगा रखा था. बदमाशों ने हाथों में दास्ताने पहन रखे थे. ऐसा लग रहा था जैसे सभी बदमाश प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं. किसी तरह का सबूत मौके पर नहीं छूटे इस अंदाज में डकैती डाल रहे थे. डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से बदमाश भाग निकले. डकैतों का एक तलवार मौके पर छूट गया जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. परिवार वालों को बदमाशों ने जिस रस्सी से बांधा था वो भी मौके से बरामद किया गया है.

सायबर सेल कर रही ट्रैक: पीड़ित परिवार ने बताया कि घर से मोबाइल फोन भी बदमाश उठाकर ले गए हैं. पुलिस अब फोन की ट्रैकिंग के जरिए बदमाशों का पता लगाने में जुटी है. पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन को शहर के अलग अलग हिस्सों में ऑन किए जाने की जानकारी मिली है. शक जताया जा रहा है कि बदमाश वारदात के बाद अलग अलग हिस्सों में भागे हैं. जिस तरह से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है उससे घर के नजदीकी लोगों पर भी शक हो रहा है.

KORBA
SONGUDA PANCHAYAT
TARAIDAND BASTI
BALCO POLICE STATION
HOUSE ROBBED BEFORE WEDDING

