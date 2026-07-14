ETV Bharat / state

किस्मत हो तो ऐसी! दूसरी बार पर्ची से चुनाव जीतकर बनीं नगर पंचायत अध्यक्ष

सोलन: कहते हैं भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है और ये बात नगर पंचायत अर्की में भी देखने को मिली है. यहां पर नगर पंचायत अर्की में कांग्रेस की सीमा शर्मा दूसरी बार अध्यक्ष, जबकि उपाध्यक्ष भाजपा की वीना ठाकुर बनी हैं. नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के लिए आज चुनाव हुआ. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 4-4 वोट कांग्रेस भाजपा के थे. ऐसे में चुनाव का फैसला पर्ची से हुआ.

पर्ची सिस्टम के जरिए वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस समर्थित सीमा शर्मा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर वार्ड नंबर 6 से बीजेपी समर्थित वीना ठाकुर की जीत हुई. मजेदार बात है कि चुनाव भी सीमा शर्मा पर्ची से ही जीती हैं और अध्यक्ष भी पर्ची से ही अध्यक्ष बन गई हैं. दो बार चुनाव में किस्मत ने उनका साथ दिया. 17 मई को हुए नगर पंचायत चुनाव में अर्की के वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की सीमा शर्मा और भाजपा की तारा गुप्ता को 83-83 वोट मिले थे. दोनों के बीच हार जीत का फैसला पर्ची से हुआ था. उस दौरान भी सीमा शर्मा को पर्ची सिस्टम से जीत मिली थी.

बीजेपी के पास चार और कांग्रेस के पास थे तीन पार्षद

यहां पर विदित रहे कि नगर पंचायत अर्की में भाजपा के चार और कांग्रेस के तीन पार्षद निर्वाचित हुए थे, लेकिन विधायक का भी एक वोट होने से कांग्रेस के वोटों की संख्या भी चार हो गई थी. इससे स्पष्ट था कि इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला पर्ची से होगा. अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि 'आज नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुए जिसमें चार-चार वोट भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में थे, जिसके बाद पर्ची के माध्यम से सीमा शर्मा को अध्यक्ष और वीना ठाकुर को उपाध्यक्ष चुना गया है. सभी एकजुट होकर नगर पंचायत अर्की के विकास को लेकर कार्य करें और जो भी जिम्मेदारी इन्हें लोगों की ओर से दी गई है उसका निर्वहन करें. उन्हें पूरा समर्थन मेरी ओर से भी बतौर विधायक मिलेगा. बजट की व्यवस्था के लिए नगर पंचायत अर्की के पार्षदों को कभी भी निराश नहीं किया जाएगा.'