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किस्मत हो तो ऐसी! दूसरी बार पर्ची से चुनाव जीतकर बनीं नगर पंचायत अध्यक्ष

नगर पंचायत अर्की में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का फैसला पर्ची से हुआ. कांग्रेस की सीमा शर्मा दूसरी बार किस्मत के सहारे अध्यक्ष बनीं.

सीमा शर्मा बनी अध्यक्ष
सीमा शर्मा बनी अध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 7:31 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 8:30 PM IST

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सोलन: कहते हैं भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है और ये बात नगर पंचायत अर्की में भी देखने को मिली है. यहां पर नगर पंचायत अर्की में कांग्रेस की सीमा शर्मा दूसरी बार अध्यक्ष, जबकि उपाध्यक्ष भाजपा की वीना ठाकुर बनी हैं. नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के लिए आज चुनाव हुआ. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 4-4 वोट कांग्रेस भाजपा के थे. ऐसे में चुनाव का फैसला पर्ची से हुआ.

पर्ची सिस्टम के जरिए वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस समर्थित सीमा शर्मा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर वार्ड नंबर 6 से बीजेपी समर्थित वीना ठाकुर की जीत हुई. मजेदार बात है कि चुनाव भी सीमा शर्मा पर्ची से ही जीती हैं और अध्यक्ष भी पर्ची से ही अध्यक्ष बन गई हैं. दो बार चुनाव में किस्मत ने उनका साथ दिया. 17 मई को हुए नगर पंचायत चुनाव में अर्की के वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की सीमा शर्मा और भाजपा की तारा गुप्ता को 83-83 वोट मिले थे. दोनों के बीच हार जीत का फैसला पर्ची से हुआ था. उस दौरान भी सीमा शर्मा को पर्ची सिस्टम से जीत मिली थी.

बीजेपी के पास चार और कांग्रेस के पास थे तीन पार्षद

यहां पर विदित रहे कि नगर पंचायत अर्की में भाजपा के चार और कांग्रेस के तीन पार्षद निर्वाचित हुए थे, लेकिन विधायक का भी एक वोट होने से कांग्रेस के वोटों की संख्या भी चार हो गई थी. इससे स्पष्ट था कि इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला पर्ची से होगा. अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि 'आज नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुए जिसमें चार-चार वोट भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में थे, जिसके बाद पर्ची के माध्यम से सीमा शर्मा को अध्यक्ष और वीना ठाकुर को उपाध्यक्ष चुना गया है. सभी एकजुट होकर नगर पंचायत अर्की के विकास को लेकर कार्य करें और जो भी जिम्मेदारी इन्हें लोगों की ओर से दी गई है उसका निर्वहन करें. उन्हें पूरा समर्थन मेरी ओर से भी बतौर विधायक मिलेगा. बजट की व्यवस्था के लिए नगर पंचायत अर्की के पार्षदों को कभी भी निराश नहीं किया जाएगा.'

बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने कहा कि आज नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव थे. नगर पंचायत अर्की में बहुमत भाजपा के पास था, लेकिन प्रदेश सरकार ने यहां पर भी दखल दिया. कांग्रेस के खिलाफ लोगों में रोष है. भाजपा ने पंचायत प्रधान बीडीसी और जिला परिषद चुनाव में बहुमत हासिल किया है. भारतीय जनता पार्टी अर्की की जनता के विकास के लिए लगातार काम करेगी.

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Last Updated : July 14, 2026 at 8:30 PM IST

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