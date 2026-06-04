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'पथरी के ऑपरेशन के लिए गई थी सीमा, वापस लौटा शव', परिवार ने राज्यपाल से लगाई न्याय की गुहार

परिजनों के अनुसार, ऑपरेशन के बाद सीमा शर्मा को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया. इस दौरान परिवार को न तो विस्तृत मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए गए और न ही मरीज की वास्तविक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई. पति हंस राज शर्मा ने राज्यपाल को बताया कि जब वे आईजीएमसी पहुंचे तो वहां उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है. उन्होंने कहा कि जिस पत्नी को वे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए थे, उसका शव उन्हें वापस मिला. परिवार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे सीमा शर्मा की जान चली गई.

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में परिजनों ने बताया कि सीमा शर्मा एक सामान्य ग्रामीण महिला थीं, जो घर और खेती-बाड़ी के कार्यों में सक्रिय रहती थीं. उन्हें केवल 12 एमएम की पथरी की समस्या थी. चिकित्सकों की सलाह पर परिवार ने ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें विश्वास था कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और कुछ दिनों के उपचार के बाद सीमा स्वस्थ होकर घर लौट आएंगी. लेकिन ऑपरेशन के बाद अचानक हालात बदल गए. परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ और मरीज की हालत कैसे बिगड़ी?

शिमला: सोलन जिले के अर्की नागरिक अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई 41 वर्षीय सीमा शर्मा की मौत का मामला अब राजभवन पहुंच गया है. मृतका के पति हंस राज शर्मा और अन्य परिजन गुरुवार को राज्यपाल से मिले और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई. परिवार का कहना है कि जिस महिला को एक सामान्य ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी मौत कैसे हुई, इसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला है.

परिजनों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि बाद में उनसे पोस्टमार्टम न करवाने को लेकर लिखित बयान भी लिया गया था. उनका कहना है कि उस समय पूरा परिवार गहरे सदमे में था और परिस्थितियों को समझने की स्थिति में नहीं था. परिवार ने यह भी दावा किया कि अंतिम संस्कार के दौरान सीमा शर्मा की पीठ पर नीले निशान दिखाई दिए, जिससे उनके मन में कई तरह के संदेह पैदा हुए. उनका कहना है कि इन सवालों का जवाब अब तक किसी स्तर पर नहीं मिला है.

स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. गोपाल बेरी ने भी की थी परिजनों से मुलाकात (ETV BHARAT)

जांच में स्थानीय डॉक्टरों को शामिल न करने की मांग

राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में परिवार ने मांग की है कि मामले की जांच स्थानीय स्तर पर न होकर स्वतंत्र विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से करवाई जाए. उन्होंने कहा कि जांच समिति में अर्की और सोलन क्षेत्र के स्थानीय चिकित्सकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि जांच की निष्पक्षता पर किसी तरह का सवाल न उठे. साथ ही ऑपरेशन, उपचार और रेफरल प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने तथा पूरी प्रक्रिया की गहन जांच करने की मांग भी की गई है. परिवार का कहना है कि यदि किसी स्तर पर चिकित्सकीय लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग पहले ही गठित कर चुका है जांच समिति

गौरतलब है कि महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी में बाहरी विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी शामिल किया गया था, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके. हालांकि, जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है. इसी मामले को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल का एक बयान भी काफी चर्चा में रहा था. उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "डेथ तो होनी ही है... पानी पीना नहीं." उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष और कई लोगों ने इसकी आलोचना की थी. हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने मामले की जांच करवाने की बात भी कही थी.

न्याय की उम्मीद में राजभवन पहुंचा परिवार

राजभवन पहुंचे परिवार के सदस्यों की आंखें नम थीं. उनका कहना था कि यदि अस्पताल प्रशासन समय रहते संतोषजनक जवाब देता और पूरे मामले में पारदर्शिता बरती जाती तो उन्हें न्याय की गुहार लेकर राज्यपाल के दरवाजे तक नहीं आना पड़ता. परिजनों ने कहा कि यह केवल उनके परिवार का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर जनता के भरोसे से जुड़ा सवाल भी है. अब परिवार को उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने आएगी और उन्हें न्याय मिलेगा.

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