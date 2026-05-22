अर्की अस्पताल में महिला की मौत पर बढ़ा विवाद, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने गठित की जांच कमेटी
मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और उपचार से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच करवाने की मांग की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 7:44 PM IST
सोलन: सोलन जिले के अर्की स्थित सिविल अस्पताल में महिला की ऑपरेशन के दौरान हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कथित मेडिकल लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. शुक्रवार को घटना के विरोध में परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र हुए तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) अर्की को शिकायत पत्र सौंपा. लोगों का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.
ऑपरेशन के दौरान हुई महिला की मौत
मृतक महिला के दामाद और शिकायतकर्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि उनकी सास सीमा शर्मा का 20 मई 2026 को अर्की अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई. परिजनों के अनुसार दोपहर करीब दो बजे अस्पताल की ओर से उन्हें केवल यह बताया गया कि मरीज को अटैक आया है. परिजनों का आरोप है कि उस समय तक महिला की मौत हो चुकी थी, लेकिन वास्तविक स्थिति उनसे छिपाई गई. इसी बात को लेकर परिवार और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है.
बिना अनुमति शव भेजने का आरोप
शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि अस्पताल प्रशासन ने बिना किसी लिखित सहमति और आवश्यक मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराए 108 एंबुलेंस के माध्यम से महिला को आईजीएमसी शिमला भेज दिया. परिजनों का कहना है कि जब वे करीब 45 मिनट बाद आईजीएमसी पहुंचे तो वहां मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि महिला की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी. परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते उन्हें सही जानकारी दी जाती तो स्थिति को लेकर भ्रम पैदा नहीं होता. इसी कारण अब वे पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड खंगालने की मांग
परिजनों ने शिकायत में अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज, संबंधित चिकित्सकों की कॉल डिटेल और उपचार से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच करवाने की मांग की है. उनका कहना है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके. उन्होंने यह भी मांग की है कि यदि जांच में किसी डॉक्टर या स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. शिकायत की प्रतिलिपि थाना प्रभारी अर्की और बीएमओ अर्की को भी सौंपी गई है.
स्वास्थ्य विभाग ने बनाई जांच कमेटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी अर्की अस्पताल पहुंचे. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. गोपाल बेरी और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक ने परिजनों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनीं. डॉ. गोपाल बेरी ने बताया, "पूरे मामले की जांच के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की एक स्वतंत्र कमेटी गठित की गई है. कमेटी में बाहरी विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी शामिल किया गया है ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके. तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके बाद मौत के कारणों और पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी."
108 एंबुलेंस की हालत पर भी उठे सवाल
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में चल रही 108 एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. लोगों का कहना है कि कई एंबुलेंसों की हालत खराब है और मरीजों को सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों के अनुसार कुछ एंबुलेंसों में सीटें टूटी हुई हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा प्रभावित होती है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से एंबुलेंस सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की.
स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर भी गरमाई सियासत
महिला की मौत के मामले को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल का एक बयान भी चर्चा में है. बीते दिनों उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "डेथ तो होनी ही है... पानी पीना नहीं." उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष और कई लोगों ने इसकी आलोचना की. वहीं ग्रामीणों ने मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने मामले की जांच करवाने की बात भी कही है.
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