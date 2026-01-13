अर्की अग्निकांड: दूसरे दिन शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, अभी भी मलबे में 6 लोग लापता
अर्की अग्निकांड में आज दूसरे दिन NDRF और डॉग स्क्वायड की टीमों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 12:37 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में सोलन के अर्की में बीते कल हुए भीषण अग्निकांड के बाद अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है. ऐसे में लापता लोगों की तलाश के लिए आज सुबह 8 बजे सर्च ऑपरेशन नए सिरे से शुरू कर दिया गया है. बीते कल सोमवार को देर शाम तक मलबे से तीन मानव अवशेष बरामद हुए. हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये अवशेष एक ही व्यक्ति के हैं या अलग-अलग लोगों के हैं. अग्निकांड के मलबे में नेपाली मूल के व्यक्ति लापता हुए हैं, जिनकी पहचान करने के लिए प्रशासन ने उनके परिजनों के DNA सैंपल लिए हैं. अब डीएनए जांच के बाद ही शवों की शिनाख्त हो पाएगी.
"अर्की अग्निकांड में पहले दिन तीन अवशेष मिले हैं. जिनकी पहचान डीएनए रिपोर्ट के बाद ही संभव हो पाएगी. मौके पर मलबा ज्यादा होने के कारण तलाशी लेने में परेशान आ रही है." - निशांत तोमर, एसडीएम अर्की
एसडीएम अर्की ने बताया कि जब भवन में आग लगी थी तो उस समय भवन में कुल 10 लोग मौजूद थे. अग्निकांड में भवन गिरने के बाद इन लोगों के मलबे में दबने की आशंका है. रेस्क्यू टीम द्वारा बीते रोज एक 8 साल के घायल बच्चे को पहले जीवित मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाते हुए बच्चे की मृत्यु हो गई. वहीं, उसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मौके से तीन अवशेष मलबे से बरामद किए. हालांकि अभी शवों की पहचान नहीं हो पाई है. अभी भी मलबे में 6 लोगों के दबे होने की आशंका है.
लापता व्यक्तियों की सूची (नेपाली मूल)
- धन बहादुर (35 वर्ष)
- कविता (33 वर्ष)
- राधा (16 वर्ष)
- रेनुका (12 वर्ष)
- रंजन (2 वर्ष)
- कंशी राम (48 वर्ष)
- टीका (31 वर्ष)
- अनु (11 वर्ष)
- संदीप (3 वर्ष)
अर्की में भवन में भड़की थी भीषण आग
वहीं, आज सुबह 8 बजे से ही एनडीआरएफ और डॉग स्क्वायट की टीमें सर्च अभियान में जुट गई हैं. मलबे में लगातार लापता लोगों को खोजा जा रहा है. बता दें कि रविवार की देर रात और सोमवार सुबह 2:45 पर अर्की के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित तीन मंजिला आवासीय भवन में आग लग गई, क्योंकि भवन में लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा था, इसलिए आग भयंकर रूप से फैल गई. जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और कई घंटों बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया.