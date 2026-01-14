ETV Bharat / state

अर्की अग्निकांड पर सरकार सख्त, मंत्री विक्रमादित्य बोले- भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के होंगे पुख्ता इंतजाम

हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार को अर्की पहुंचे, जहां उन्होंने भीषण अग्निकांड के रेस्क्यू ऑपरेशन के जायजा लिया.

arki fire incident
रेस्क्यू ऑपरेशन के जायजा लेते मंत्री विक्रमादित्य सिंह (SOCIAL MEDIA@ VIKRAMADITYA SINGH)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 3:56 PM IST

सोलन/अर्की: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर सुक्खू सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है. हादसे के तीसरे दिन बुधवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौके पर पहुंचे और चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों और दुकानदारों को हरसंभव सहायता देगी.

प्रभावित परिवारों को फौरी राहत

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और लापता लोगों की तलाश के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, जिसमें नेपाल मूल के लोगों की मृत्यु हुई है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू कार्य में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए. मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. जिन परिवारों ने अपनों को खोया वह ही उसका दुख जान सकते हैं. जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें फौरी राहत दी जा रही है. इसके साथ ही जिन दुकानदारों का कारोबार आगजनी में प्रभावित हुआ है, उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि आगे भी जरूरी मदद दी जा सके.

रेस्क्यू ऑपरेशन के जायजा लेते मंत्री विक्रमादित्य सिंह (SOCIAL MEDIA@ VIKRAMADITYA SINGH)

भविष्य की घटनाओं के लिए तैयारी जरूरी

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भविष्य में ऐसी आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना बेहद जरूरी है. इसके लिए पुख्ता योजना बनाई जाएगी, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके और जान-माल का नुकसान रोका जा सके. मंत्री ने बताया कि अर्की बाजार में फायर हाइड्रेंट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इस कार्य को शहरी विकास विभाग के माध्यम से पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए सरकार सतर्क है.

रेस्क्यू ऑपरेशन के जायजा लेते मंत्री विक्रमादित्य सिंह (SOCIAL MEDIA@ VIKRAMADITYA SINGH)

लापता लोगों की तलाश जारी

मंत्री ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता अर्की अग्निकांड में लापता लोगों के अवशेषों को ढूंढने की है. रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है और सरकार हर स्तर पर स्थिति पर नजर बनाए हुए है. बता दें कि अर्की बाजार में 11 जनवरी को भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई थी. इस अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं.

