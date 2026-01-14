ETV Bharat / state

अर्की अग्निकांड पर सरकार सख्त, मंत्री विक्रमादित्य बोले- भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के होंगे पुख्ता इंतजाम

रेस्क्यू ऑपरेशन के जायजा लेते मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( SOCIAL MEDIA@ VIKRAMADITYA SINGH )

सोलन/अर्की: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर सुक्खू सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है. हादसे के तीसरे दिन बुधवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौके पर पहुंचे और चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों और दुकानदारों को हरसंभव सहायता देगी. प्रभावित परिवारों को फौरी राहत मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और लापता लोगों की तलाश के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, जिसमें नेपाल मूल के लोगों की मृत्यु हुई है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू कार्य में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए. मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. जिन परिवारों ने अपनों को खोया वह ही उसका दुख जान सकते हैं. जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें फौरी राहत दी जा रही है. इसके साथ ही जिन दुकानदारों का कारोबार आगजनी में प्रभावित हुआ है, उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि आगे भी जरूरी मदद दी जा सके.