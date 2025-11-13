ETV Bharat / state

अर्जुन अवार्डी पहलवान पूजा ढांडा की शादी आज, बिजनेसमैन अभिषेक बूरा की बनेंगी दुल्हनियां, ये हस्तियां होंगे शामिल

हिसार: हरियाणा की स्टार महिला पहलवान और अर्जुन अवार्डी पूजा ढांडा आज 13 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. पूजा समाजसेवी और बिजनेसमैन अभिषेक बूरा के साथ हिसार ताज पैलेस होटल में सात फेरे लेंगी. इस शादी समारोह में खेल जगत, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई जानी-मानी हस्तियों के पहुंचने की संभावना है.

कुश्ती ‘क्वीन’ ने जीता था देश का गौरव: पूजा ढांडा उन चुनिंदा महिला पहलवानों में से हैं, जिन्होंने हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का नाम रौशन किया है. हिसार महावीर स्टेडियम से अपने कुश्ती करियर की शुरुआत करने वाली पूजा ने लगातार मेहनत और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की. पूजा ने यूथ ओलंपिक में रजत पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक और अन्य कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं. उनके शानदार प्रदर्शन के चलते भारत सरकार ने साल 2019 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया. फिलहाल पूजा खेल विभाग में सीनियर कुश्ती कोच के पद पर कार्यरत हैं और नई पीढ़ी के पहलवानों को प्रशिक्षण दे रही हैं.

अर्जुन अवार्डी पहलवान पूजा ढांडा की शादी आज (ETV Bharat)

घर में खुशी का माहौल: पूजा के पिता अजमेर ढांडा पशुपालन विभाग से जीएलएफ पद से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने बताया कि, "शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं. हल्दी की रस्म 9 नवंबर को और मेंहदी की रस्म 12 नवंबर को संपन्न हुई. परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है." वहीं, पूजा की माता कमलेश ढांडा ने कहा, "हमें अपनी बेटी पर गर्व है. उसने न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया बल्कि देश के लिए भी मेडल जीतकर सम्मान दिलाया. अब वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रही है."

खेल से जुड़ा है दूल्हे का परिवार: दूल्हे अभिषेक बूरा का परिवार भी खेल से गहरा संबंध रखता है. उनके पिता स्वर्गीय सूबे सिंह बूरा कुश्ती के कोच रहे हैं, जबकि दादा शंकर जंग बहादुर का भी खेलों में बड़ा योगदान रहा है. उनकी बुआ जीवनी देवी ने अपने समय में कई खेलों में मेडल जीते और हरियाणा का नाम रोशन किया. अभिषेक ने बताया कि, "वे खेती और समाजसेवा दोनों में सक्रिय हैं. आज के युवाओं को ऑर्गेनिक खेती की ओर लौटना चाहिए. मैं और पूजा मिलकर समाजसेवा और खेलों के क्षेत्र में काम करेंगे."