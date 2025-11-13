अर्जुन अवार्डी पहलवान पूजा ढांडा की शादी आज, बिजनेसमैन अभिषेक बूरा की बनेंगी दुल्हनियां, ये हस्तियां होंगे शामिल
अर्जुन अवार्डी पहलवान पूजा ढांडा आज बिजनेसमैन अभिषेक बूरा संग शादी के बंधन में बंधेंगी.
Published : November 13, 2025 at 4:01 PM IST
हिसार: हरियाणा की स्टार महिला पहलवान और अर्जुन अवार्डी पूजा ढांडा आज 13 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. पूजा समाजसेवी और बिजनेसमैन अभिषेक बूरा के साथ हिसार ताज पैलेस होटल में सात फेरे लेंगी. इस शादी समारोह में खेल जगत, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई जानी-मानी हस्तियों के पहुंचने की संभावना है.
कुश्ती ‘क्वीन’ ने जीता था देश का गौरव: पूजा ढांडा उन चुनिंदा महिला पहलवानों में से हैं, जिन्होंने हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का नाम रौशन किया है. हिसार महावीर स्टेडियम से अपने कुश्ती करियर की शुरुआत करने वाली पूजा ने लगातार मेहनत और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की. पूजा ने यूथ ओलंपिक में रजत पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक और अन्य कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं. उनके शानदार प्रदर्शन के चलते भारत सरकार ने साल 2019 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया. फिलहाल पूजा खेल विभाग में सीनियर कुश्ती कोच के पद पर कार्यरत हैं और नई पीढ़ी के पहलवानों को प्रशिक्षण दे रही हैं.
घर में खुशी का माहौल: पूजा के पिता अजमेर ढांडा पशुपालन विभाग से जीएलएफ पद से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने बताया कि, "शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं. हल्दी की रस्म 9 नवंबर को और मेंहदी की रस्म 12 नवंबर को संपन्न हुई. परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है." वहीं, पूजा की माता कमलेश ढांडा ने कहा, "हमें अपनी बेटी पर गर्व है. उसने न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया बल्कि देश के लिए भी मेडल जीतकर सम्मान दिलाया. अब वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रही है."
खेल से जुड़ा है दूल्हे का परिवार: दूल्हे अभिषेक बूरा का परिवार भी खेल से गहरा संबंध रखता है. उनके पिता स्वर्गीय सूबे सिंह बूरा कुश्ती के कोच रहे हैं, जबकि दादा शंकर जंग बहादुर का भी खेलों में बड़ा योगदान रहा है. उनकी बुआ जीवनी देवी ने अपने समय में कई खेलों में मेडल जीते और हरियाणा का नाम रोशन किया. अभिषेक ने बताया कि, "वे खेती और समाजसेवा दोनों में सक्रिय हैं. आज के युवाओं को ऑर्गेनिक खेती की ओर लौटना चाहिए. मैं और पूजा मिलकर समाजसेवा और खेलों के क्षेत्र में काम करेंगे."
शादी के बाद भी जारी रहेगा कुश्ती से जुड़ाव: वहीं, पूजा ढांडा ने कहा, “यह मेरे जीवन का सबसे खास दिन है. जिस परिवार में मैं जा रही हूं, वह खेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मेरे लिए गर्व की बात है. शादी के बाद भी मैं कुश्ती से जुड़ी रहूंगी और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने का काम करती रहूंगी. मेरा लक्ष्य है कि हरियाणा और भारत के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आएं."
"आज लड़कियां किसी से कम नहीं": पूजा ने आगे कहा, "जब मैंने कुश्ती शुरू की थी, तब लड़कियों के लिए उतनी सुविधाएं नहीं थीं. लेकिन आज सरकार ने खेलों के लिए बहुत कुछ बदला है. अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं. वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा कर रही हैं. मेरी हर माता-पिता से अपील है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शादी के बाद भी कुश्ती और समाज सेवा दोनों में अपना सर्वश्रेष्ठ दूं. जिस तरह से खेल ने मुझे पहचान दी है, मैं आने वाली पीढ़ी को भी उसी दिशा में आगे बढ़ते देखना चाहती हूं."
सास भी खिलाड़ी: अभिषेक की मां कैलाश देवी सुंदर नगर हिसार की प्रधान हैं. उन्होंने बताया, "मैं पूजा को छह साल से जानती हूं. वह मेहनती, संस्कारी और खेलों से जुड़ी हुई है. मुझे गर्व है कि वह अब मेरी बहू बन रही है. पूजा और अभिषेक दोनों मिलकर खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करेंगे."
खेल जगत और राजनीतिक हस्तियां होंगी शामिल: इस शादी समारोह में कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, हरियाणा खेल विभाग के अधिकारी, कुश्ती कोच कृपाशंकर बिश्नोई, सहित कई नामी पहलवान, अधिकारी और राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी. वहीं, पूजा और अभिषेक की जोड़ी को खेल प्रेमियों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी हैं.
