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Special: हादसे को पीछे छोड़ तय किया 'अर्जुन' बनने का सफर, अब लॉस एंजिलिस में तिरंगा लहराने को तैयार रुद्रांश

भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर: जिंदगी के किसी बड़े हादसे के बाद अक्सर लोग थम जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी मोड़ से एक नई शुरुआत करते हैं. भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल इसी जज्बे का नाम हैं. दस साल की कड़ी तपस्या, अनुशासन और खुद को हर दिन बेहतर बनाने के जुनून ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित 'अर्जुन अवॉर्ड' तक पहुंचाया. हालांकि, यह सम्मान उनके लिए मंजिल नहीं, बल्कि एक नया पड़ाव है. अब रुद्रांश की निगाहें सीधे 2028 लॉस एंजिलिस पैरालंपिक पर टिकी हैं, जहां वे पोडियम पर तिरंगा लहराने का सपना देख रहे हैं. उनका लक्ष्य भारत के लिए पैरालंपिक कोटा हासिल करना और देश के लिए पदक जीतकर पोडियम पर तिरंगा लहराना है. ईटीवी भारत से कास बातचीत में रुद्रांश ने अपने संघर्ष, खेल के प्रति जुनून, अर्जुन अवॉर्ड मिलने के अनुभव और भविष्य की तैयारियों को साझा किया.