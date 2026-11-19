Special: हादसे को पीछे छोड़ तय किया 'अर्जुन' बनने का सफर, अब लॉस एंजिलिस में तिरंगा लहराने को तैयार रुद्रांश
अर्जुन अवॉर्ड जीतने वाले भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल का अगला लक्ष्य 2028 लॉस एंजिलिस पैरालंपिक में पदक जीतना है. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 19, 2026 at 6:33 AM IST
भरतपुर: जिंदगी के किसी बड़े हादसे के बाद अक्सर लोग थम जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी मोड़ से एक नई शुरुआत करते हैं. भरतपुर के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल इसी जज्बे का नाम हैं. दस साल की कड़ी तपस्या, अनुशासन और खुद को हर दिन बेहतर बनाने के जुनून ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित 'अर्जुन अवॉर्ड' तक पहुंचाया. हालांकि, यह सम्मान उनके लिए मंजिल नहीं, बल्कि एक नया पड़ाव है. अब रुद्रांश की निगाहें सीधे 2028 लॉस एंजिलिस पैरालंपिक पर टिकी हैं, जहां वे पोडियम पर तिरंगा लहराने का सपना देख रहे हैं. उनका लक्ष्य भारत के लिए पैरालंपिक कोटा हासिल करना और देश के लिए पदक जीतकर पोडियम पर तिरंगा लहराना है. ईटीवी भारत से कास बातचीत में रुद्रांश ने अपने संघर्ष, खेल के प्रति जुनून, अर्जुन अवॉर्ड मिलने के अनुभव और भविष्य की तैयारियों को साझा किया.
10 साल की मेहनत को पहचान मिली, तो भर आया मन: अर्जुन अवॉर्ड मिलने के अनुभव को याद करते हुए रुद्रांश ने बताया कि उस समय वे थोड़े नर्वस थे. हालांकि, जैसे ही उन्हें यह सम्मान मिला, खुशी और गर्व की अनुभूति ने उन्हें भावुक कर दिया. उन्होंने कहा कि उस समय आसपास कौन मौजूद है, इस पर भी उनका ध्यान नहीं था. उनके मन में सिर्फ यही भाव था कि पिछले दस वर्षों से की जा रही मेहनत को आखिरकार एक बड़ी पहचान मिली है. उनके लिए यह पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उन तमाम वर्षों की मेहनत, त्याग और समर्पण का फल है.
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हादसे को कमजोरी नहीं, जिंदगी का एक पड़ाव माना: अपने जीवन में हुए हादसे और उसके बाद के सफर को लेकर रुद्रांश का नजरिया भी प्रेरणादायक है. वे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में मुश्किलें और त्रासदियां आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति पूरी जिंदगी उसी घटना को अपनी पहचान बनाकर जीता रहे. उन्होंने अपने एक्सीडेंट को जिंदगी का एक पड़ाव माना और उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना. रुद्रांश ने बताया कि वे अतीत में हुई घटनाओं को बार-बार याद करने के बजाय वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देते हैं. उनकी कोशिश रहती है कि हर दिन खुद को एक प्रतिशत बेहतर बनाएं. उनका मानना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी कमियों और परिस्थितियों से सीख ले, लेकिन उन्हें अपनी प्रगति में बाधा न बनने दे.
मां ने दिखाई खेल की राह, प्रदर्शन ने जगाया जुनून: रुद्रांश ने बताया कि शूटिंग से उनका जुड़ाव उनकी मां की पहल से हुआ. शुरुआत में उन्हें इस खेल में बहुत अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया, उनका प्रदर्शन बेहतर होने लगा और पदक मिलने लगे. इन उपलब्धियों ने उन्हें एहसास कराया कि वे इस खेल में काफी आगे जा सकते हैं. इसके बाद खेल के प्रति उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती गई. अभ्यास, समर्पण और अनुशासन उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए. धीरे-धीरे शूटिंग उनके लिए केवल एक खेल नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को साबित करने का माध्यम बन गई. इसी निरंतर सुधार की सोच ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और अर्जुन अवॉर्ड तक पहुंचाया.
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दिव्यांगता से पहले खिलाड़ी की प्रतिभा देखे समाज: रुद्रांश का एक महत्वपूर्ण संदेश समाज की सोच को लेकर भी है. उनका मानना है कि दिव्यांग खिलाड़ी और सामान्य खिलाड़ी के बीच प्रतिभा या मेहनत के स्तर पर कोई भेद नहीं होना चाहिए. प्रत्येक खिलाड़ी की परिस्थितियां अलग होती हैं. किसी को शारीरिक चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो किसी को अपने स्तर पर मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए खिलाड़ियों का आकलन उनकी मेहनत और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई बार समाज दिव्यांग खिलाड़ी को उसकी खेल उपलब्धि से पहले उसकी दिव्यांगता के नजरिए से देखता है. लोग यह सोचते हैं कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है, इसलिए वह इस स्थिति में है. रुद्रांश इस सोच को बदलना चाहते हैं. उनका कहना है कि वे चाहते हैं कि उन्हें भी दूसरे खिलाड़ियों की तरह एक सामान्य एथलीट के रूप में देखा जाए. उन्हें किसी विशेष सहानुभूति या अलग व्यवहार की जरूरत नहीं है. उनकी पहचान उनके खेल और प्रदर्शन से होनी चाहिए.
LA-28 पैरालंपिक अगला लक्ष्य: अर्जुन अवॉर्ड मिलने के बाद रुद्रांश का अगला पड़ाव 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले पैरालंपिक खेल हैं. उन्होंने बताया कि इसके लिए तैयारियों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. उनका पहला लक्ष्य भारत के लिए पैरालंपिक कोटा हासिल करना है, ताकि वे अगले पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर सकें. इसके बाद उनका सपना पोडियम फिनिश के साथ भारत के लिए पदक जीतना है. रुद्रांश का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में पैरा खेलों को लेकर काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं. खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है. इसके साथ ही खिलाड़ियों को सम्मान और पहचान मिलने लगी है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन भी बेहतर हो रहा है.
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अनुशासन बनाए रखना जरूरी: वे मानते हैं कि सुविधाओं, सम्मान और प्रदर्शन में एक साथ हो रहा सुधार भारतीय पैरा खेलों के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है. रुद्रांश युवाओं को लक्ष्य हासिल करने के लिए अनुशासन और समर्पण को सबसे जरूरी मानते हैं. उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपनी पसंद और लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी त्याग नहीं करता, तो एक दिन उसे उसी लक्ष्य का त्याग करना पड़ सकता है. इसलिए जीवन में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. उनन्होंने कहा कि यदि हर परिस्थिति में अनुशासित रहना संभव न हो, तो कम से कम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण जरूर बनाए रखना चाहिए.
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