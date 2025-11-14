पद्मश्री पूनम यादव बोलीं- 'हम 2017 में चूके, 2025 में चूमा विश्वकप', अब बेटियां लिखेंगी नई इबारत

Bihar Election Results 2025

इंटरनेशनल क्रिकेटर पद्मश्री पूनम यादव ने कहा कि 2017 के विश्व कप में महिला क्रिकेट टीम में मैं और दीप्ति शर्मा दोनों शामिल थीं.

अर्जुन अवॉर्डी पद्मश्री पूनम यादव से खास बातचीत.
अर्जुन अवॉर्डी पद्मश्री पूनम यादव से खास बातचीत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 1:35 PM IST

आगरा: भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप विजेता बनी है. चैंपियन बेटी दीप्ति शर्मा का आगरा ने दिल से इस्तकबाल किया. शहर में दीप्ति का जोशीला स्वागत हुआ. इसमें आगरा की इंटरनेशनल क्रिकेटर अर्जुन अवॉर्डी पद्मश्री पूनम यादव भी शामिल रहीं. पूनम यादव ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि हम 2017 में चूक गए थे, लेकिन 2025 में बेटियों ने कप चूम लिया. ETV भारत ने पूनम यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की.

क्रिकेटर पूनम यादव ने बताया कि भले ही मैं इस बार टीम में नहीं थी, लेकिन कमेंट्री से जुड़ी हुई थी. विश्व विजेता बनने के बाद अब हमारी बेटियां क्रिकेट के फलक पर नए आयाम गढ़ेंगी. पहले 2005 और 2017 में हम विश्व कप जीतने से चूक गए थे, लेकिन इस बार बेटियों ने विश्व कप चूम है.

अब आगरा में क्रिकेटर बेटियों की नई पौध तैयार हो रही है. आगे आने वाले समय में यह देश और दुनिया में आगरा का नाम रोशन करेंगी. जो विरासत हेमलता काल, दीप्ति और पूनम की है, उसे गर्व से आगे बढ़ाएंगी.

पद्मश्री पूनम यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

हर खिलाड़ी बेहतर: इंटरनेशनल क्रिकेटर पद्मश्री पूनम यादव ने कहा कि 2005 की महिला क्रिकेट टीम में आगरा की हेमलता काला शामिल थीं. तब महिला क्रिकेट टीम उपविजेता बनी थी. इसके बाद 2017 के विश्व कप में महिला क्रिकेट टीम में मैं और दीप्ति शर्मा दोनों ही शामिल थीं.

मगर, अनिश्चितता के खेल में देश की बेटियां विश्व विजेता बनने से चूक गई थीं. इस साल टीम इंडिया भले ही विश्व कप में पहले तीन मैच हारी. मगर, टीम इंडिया की बेटियों ने अच्छी वापसी की. टीम के हर खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया.

चैंपियन बनने से जोश सातवें आसमान पर: क्रिकेटर पूनम यादव ने बताया कि जब आप चैंपियन बनते हैं. वह भी पहली बार तब जोश सातवें आसमान पर होता है. चैंपियन बनने से अब पैरेंट्स की सोच भी बदलेगी. पहले यह सोचते थे कि बेटियों का क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है.

अब हम चैंपियन हो गए हैं, तो पैरेंटस बेटियों को क्रिकेट के लिए मना नहीं करेंगे. यूपी ऐसा प्रदेश है. जहां पर बेटियों को घर से दूर जाने और भेजने में पैरेंटस हिचकिचाते हैं. 2017 में हम फाइनल हार गए और उप विजेता बने तब भी पैरेंटस की सोच बेटियों के प्रति बदली थी. मुझे लगता है 2025 में बराबर संख्या में लोगों ने मैच देखा. जो लोग मेंस क्रिकेट मैच देखते हैं, उतने ही लोगों ने वुमेंस का मैच भी देखा, यह बड़ा बदलाव है.

फैसिलिटी के साथ प्राइज मनी भी बढ़ी: अर्जुन अवॉर्डी पूनम यादव बताती हैं, कि हम चैंपियन बने हैं, तो फैसिलिटी और बढेगी. अब आगे आने वाले समय में स्टेडियम अच्छे होंगे. सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी. महिला क्रिकेटर्स का पैसा बढ़ गया है.

2005 की बात करें तो आगरा की हेमलता काला खेलती थीं, तो विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम की मैच फीस महज 1 हजार रुपए थी. 2017 में जब भारतीय ​महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची और ​उपविजेता बनी तो 50 लाख प्राइज मनी मिली. अब 2025 में यह राशि 51 करोड़ रुपए पहुंच गई है. आने वाले समय में मैच फीस और बढ़ेगी. प्राइज मनी भी बढ़ेगी, क्योंकि महिला क्रिकेट टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है.

पूनम यादव ने कहा कि भारतीय क्रि​केट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सबसे पहले परफॉर्मेंस देखकर मैच फीस और प्राइज मनी बढ़ाता है. 2017 में महिला विश्व कप में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो हमें बहुत फैसिलिटी मिली. अब 2025 में जब हम चैंपियन बने हैं, तो बीसीसीआई और बड़े कदम उठाने वाला है.

महिला क्रिकेट विश्वकप 2017 में पूनम यादव.
महिला क्रिकेट विश्वकप 2017 में पूनम यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

पहले में आगरा की मैं अकेली लेग स्पिनर थी: क्रिकेट पूनम यादव बताती हैं, जब आगरा में महिला क्रिकेट की बात करेंगे तो अब बहुत महिला क्रिकेटर हैं. जब मैंने यूपी के लिए अंडर-19 में ट्रायल दिया था, तब मैं आगरा से अकेली लेग स्पिनर थी.

आगरा की बात करें तो अब 10 से भी अधिक लड़कियां लेग स्पिनर हैं. लड़के भी बहुत आ रहे हैं. इससे पता चलता है, कि लड़कियों का क्रिकेट में रुझान बढ़ रहा है. पैरेंटस का भी क्रिकेट के प्रति रुझान बढ़ा है. आने वाले समय में आगरा में कई दीप्ति शर्मा, पूनम यादव और हेमलता काला जैसी क्रिकेटर देखने को मिलेंगी.

आगरा में क्रिकेट की नींव हेमलता काला ने रखी. इसके बाद मैं और दीप्ति शर्मा उनके अंडर में रहे. एक जो गाइडेंस होता है, वह किसी भी प्लेयर के लिए बहुत जरूरी होता है. आने वाले बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे. जब आप चैंपियन बनते हैं, तो सबकी नजरों में आते हैं. पहले आप को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चैंपियन बनने के बाद हालात बदल जाते हैं. अब लड़कियां क्रिकेट को भी करियर के तौर पर देखेंगी.

2017 हम प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाए: पद्मश्री पूनम यादव बताती हैं, कि 2017 में विश्व कप में हम हारे. इस हार में गलती नहीं थी, लेकिन हम एक समय कोलैप्स कर गए. फाइनल मुकाबले में हमारे 7 विकेट गिर गए. जबकि, हमें 42 गेंद में 32 रन चाहिए थे. यह रन कोई ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमारे विकेट अधिक गिर गए. मुझे लगता है, कि उस समय हम थोड़ा प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाए.

फैसिलिटी बढ़ने से कप और ट्रॉफी आ रहीं: अर्जुन अवॉर्डी पूनम यादव बताती हैं, कि 2017 से 2025 तक अच्छा समय है. इसमें महिला क्रिकेट बिल्कुल बदल गया है. 2017 के मुकाबले अब बहुत सी फैसिलिटी बढ़ी हैं. बेंगलुरू में सीईओ है और वहां पर तीन ग्राउंड हैं. तमाम अत्याधुनिक फैसिलिटी हैं. जहां पर अब प्लेयर को देखा और उसकी काबिलियत के हिसाब से तरासा जाता है पहले हम इंजरी में भी खेल जाते थे.

मगर 2025 में आपके पास समय था. सभी प्लेयर अच्छे थे और सुविधाएं बेहतर थीं. आज प्लेयर से अधिक सपोर्ट स्टॉफ ट्रैवल करता है. वह एक-एक प्लेयर की इंजरी देखते हैं. किसी प्लेयर को कोई परेशानी तो नहीं है, यह देखते. फैमिली या फानेंसियल प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं. इससे खिलाड़ी अपना 100 प्रतिशत खेल दिखा रही हैं. इसमें BCCI का बड़ा रोल है. वह प्लेयर को लगातार फैसिलिटी दे रहे हैं. फैसिलिटी सही होंगी तो ट्रॉफी भी आएंगी.

आगरा में क्रिकेट की बारीकियां सीख रहीं बेटियां: आगरा में पुरुष क्रिकेटर के साथ ही महिला क्रिकेटर बारीकियां सीख रही हैं. जिले में छह अच्छी ​क्रिकेट एकेडमी हैं, जहां बेटियां क्रिकेट की बारीकिंया सीख रही हैं.

दीप्ति शर्मा और पूनम यादव के खेलने से आगरा की बेटियों के साथ ही यूपी और राजस्थान की बेटियां भी आगरा में क्रिकेट खेल रही हैं. आगरा की सलोनी ने बताया कि दीप्ति शर्मा को देखकर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया गया है. प्रगति ने बताया कि मैं यूपी टीम में जगह बनाने के लिए मैदान पर हूं.

दीप्ति शर्मा का ग्रैंड वेलकम: आगरा में चैंपियन दीप्ति शर्मा का जोशीला स्वागत हुआ. विश्व विजेता दीप्ति शर्मा के सम्मान में रोड 10 किमी रोड शो निकाला गया. दीप्ति शर्मा का जगह-जगह स्वागत किया गया. रोड शो में क्रिकेट प्रेमी ही नहीं सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चे और आम जनता शामिल हुई. पुलिस ने दीप्ति शर्मा का ग्रैंड वेलकम किया.

