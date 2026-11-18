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गाजीपुर में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी राजकुमार पाल का सम्मान; 51 हजार रुपये का चेक सौंपा, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न किया भेंट

गाजीपुर में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी राजकुमार पाल का सम्मान ( Photo credit: ETV Bharat )

गाजीपुर : हॉकी के मैदान पर देश का नाम रोशन करने वाले गाजीपुर के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी राजकुमार पाल का राइफल क्लब सभागार में सम्मान किया गया. समारोह में प्रदेश के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने राजकुमार पाल को माल्यार्पण कर 51 हजार रुपये का डेमो चेक, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट किया.

मंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि खिलाड़ी राजकुमार पाल ने गाजीपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है. उनकी सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा है. इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बेहतर मंच और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.