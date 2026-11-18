गाजीपुर में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी राजकुमार पाल का सम्मान; 51 हजार रुपये का चेक सौंपा, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न किया भेंट
प्रदेश के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने राइफल क्लब सभागार में किया सम्मानित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:46 PM IST
गाजीपुर : हॉकी के मैदान पर देश का नाम रोशन करने वाले गाजीपुर के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी राजकुमार पाल का राइफल क्लब सभागार में सम्मान किया गया. समारोह में प्रदेश के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने राजकुमार पाल को माल्यार्पण कर 51 हजार रुपये का डेमो चेक, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट किया.
मंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि खिलाड़ी राजकुमार पाल ने गाजीपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है. उनकी सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा है. इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बेहतर मंच और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
उन्होंने युवाओं से राजकुमार पाल के संघर्ष, मेहनत और अनुशासन से सीख लेने की अपील की. वहीं, सम्मान मिलने पर राजकुमार पाल ने अपने खेल जीवन के अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था. खिलाड़ी के जीवन में अनुशासन को सबसे जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा. साथ ही वे नई पीढ़ी को हॉकी के प्रति प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे.
समारोह में राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासिका सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय और सुभासपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर ने भी राजकुमार पाल को बधाई दी. इस मौके पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर, मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद समेत जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खिलाड़ी और प्रशिक्षक मौजूद रहे.
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