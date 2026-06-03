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बिहार के अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल सरकार में बने मंत्री, पिता-पुत्र दोनों MLA, पैतृक गांव में जश्न

पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाले अर्जुन सिंह के गांव में जश्न का माहौल है. अर्जुन सिंह भोजपुर के रहने वाले हैं.

Arjun Singh Becomes Cabinet Minister In Bengal
पश्चिम बंगाल में मंत्री पद की शपथ लेते अर्जुन सिंह (Arjun Singh Social Media)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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भोजपुर: अर्जुन सिंह के पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बनने पर बिहार के भोजपुर के बड़हरा प्रखंड स्थित केवटिया गांव में खुशी का माहौल है. केवटिया निवासी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मुन्ना सिंह ने कहा कि 'इससे खुशी का माहौल और क्या हो सकता है. एक जून 2026 का दिन हमारे गांव के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा.'

"अर्जुन सिंह का नाम बंगाल बीजेपी के उन पांच नेताओं में शामिल है, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ संघर्ष किया. एक क्षेत्र नोआपाड़ा से खुद अर्जुन सिंह और बगड के क्षेत्र भाटपाड़ा से अपने बेटे पवन सिंह को चुनाव जिताना बहुत बड़ी बात है." - मुन्ना सिंह, बीजेपी नेता सह पड़ोसी

अर्जुन सिंह के पड़ोसी से बातचीत (ETV Bharat)

पैतृक गांव से जुड़ाव: भोजपुर के केवटिया गांव में अर्जुन सिंह का पैतृक आवास है. मुन्ना सिंह बताते हैं कि गांव में हाल ही में एक काली मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें अर्जुन सिंह का बड़ा योगदान है. वे मां काली की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा में शामिल हुए थे. जब भी गांव आते हैं, ग्रामीणों से मिलकर जाते हैं. जब अर्जुन सिंह ने 1 जून को मंत्री पद की शपथ ली, तो उस दिन गांव में कीर्तन का आयोजन किया गया.

Arjun Singh Becomes Cabinet Minister In Bengal
भोजपुर में अर्जुन सिंह के पड़ोसी (ETV Bharat)

गृह प्रवेश में गांव आएंगे अर्जुन सिंह: गांव के पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनके गांव के रहने वाले अर्जुन सिंह बंगाल में मंत्री बन गए हैं. अब चाहते हैं कि वे आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बनें. लोगों ने बताया कि आने वाले दिनों में वे अपने गांव निर्माणाधीन नए आवास के गृह प्रवेश में आएंगे.

भोजपुर में हुआ जन्म: अर्जुन सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1962 को भोजपुर जिले के केवटिया गांव में हुआ था. उनके पिता स्व. सत्यनारायण सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे. वे पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके थे. अर्जुन सिंह का बचपन पश्चिम बंगाल में ही गुजरा और 12वीं तक की शिक्षा बंगाल में ही पूरी की.

कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत: बंगाल में ही 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की और सामाजिक कार्यों तथा राजनीतिक अनुभव के दम पर बंगाल की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई. वर्ष 1995 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से काउंसलर के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. इसके बाद वर्ष 1998 में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे.

2019 में बीजेपी से सांसद बने: हिन्दी भाषी मतदाताओं पर पकड़ बनाने में महारत हासिल की. लंबे समय तक टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) से जुड़े रहे. संगठन के अंदर मतभेद के कारण टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए. लोकसभा चुनाव 2019 में बैरकपुर संसदीय सीट से जीत दर्ज की.

पिता-पुत्र दोनों विधायक बने: अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में खुद नोआपाड़ा से चुनाव लड़े. 94,415 वोट हासिल कर AITC के त्रिनांकुर भट्टाचार्य को पराजित कर दिया. अर्जुन सिंह के पुत्र पवन कुमार सिंह ने बीजेपी के टिकट पर भाटपारा विधानसभा से जीत दर्ज की. 1 जून को अर्जुन सिंह सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए.

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