केंद्रीय मंत्री बोले- 'श्री अन्न' का समझें महत्व, थाली में देना होगा स्थान

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फूड्स स्टॉल्स पर ( Source : Arjun Ram Meghwal X Account )

बीकानेर: केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सदियों से मोटा अनाज हमारे खान-पान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. देखा-देखी सहित कई अन्य कारणों से हम इससे दूर होते रहे, जिससे हमारा शरीर कई बीमारियों से ग्रसित हो गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोटे अनाज (मिलेट्स) को 'श्री अन्न' की संज्ञा देते हुए इसके महत्त्व को घर-घर तक पहुंचाया है. हमें एक बार फिर इसकी महत्ता समझनी होगी और थाली में मोटे अनाज को स्थान देना होगा. उन्होंने कहा कि यह 'आहार से उपचार' की अवधारणा को साकार करने में सहायक है. जागरूकता की जरूरत : खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को सरदार पटेल मेडिकल काॅलेज परिसर में 'ईट राइट मिलेट्स' मेला आयोजित किया गया. मेले का उद्घाटन करते हुए मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी आदि मोटे अनाज विटामिन और फाइबर से भरपूर हैं. यह हमारे शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. उन्होंने कहा कि आज के देश में भरपूर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है, लेकिन आज सही खान-पान की जरूरत है. ऐसे कार्यक्रमों की बदौलत आमजन में जागरूकता आएगी.