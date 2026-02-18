ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री बोले- 'श्री अन्न' का समझें महत्व, थाली में देना होगा स्थान

मोटे अनाज को प्रचारित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है. बीकानेर में भी बुधवार को इसका असर दिखा.

Arjun Ram Meghwal in Bikaner
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फूड्स स्टॉल्स पर (Source : Arjun Ram Meghwal X Account)
Published : February 18, 2026 at 8:28 PM IST

बीकानेर: केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सदियों से मोटा अनाज हमारे खान-पान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. देखा-देखी सहित कई अन्य कारणों से हम इससे दूर होते रहे, जिससे हमारा शरीर कई बीमारियों से ग्रसित हो गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोटे अनाज (मिलेट्स) को 'श्री अन्न' की संज्ञा देते हुए इसके महत्त्व को घर-घर तक पहुंचाया है. हमें एक बार फिर इसकी महत्ता समझनी होगी और थाली में मोटे अनाज को स्थान देना होगा. उन्होंने कहा कि यह 'आहार से उपचार' की अवधारणा को साकार करने में सहायक है.

जागरूकता की जरूरत : खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को सरदार पटेल मेडिकल काॅलेज परिसर में 'ईट राइट मिलेट्स' मेला आयोजित किया गया. मेले का उद्घाटन करते हुए मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी आदि मोटे अनाज विटामिन और फाइबर से भरपूर हैं. यह हमारे शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. उन्होंने कहा कि आज के देश में भरपूर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है, लेकिन आज सही खान-पान की जरूरत है. ऐसे कार्यक्रमों की बदौलत आमजन में जागरूकता आएगी.

विरासत को जानें : केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्वजों की विरासत को समझते हुए, इसे आगे बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि बीकानेर की स्थापना से आज तक प्रत्येक स्थापना दिवस पर 'बाजरे का खीचड़ा' बनाने की परम्परा है, क्योंकि हमारे पूर्वज बाजरे की पौष्टिकता को समझते थे. उन्होंने आह्वान किया कि सभी एक बार फिर 'मिलेट्स' की ओर बढ़ें.

दिखा लोगों में उत्साह : इस मिलेट्स मेले में 160 स्टॉल्स लगाई गई. ज्वार बाजरा मक्का जैसे पारंपरिक राजस्थानी खाद्यान्न के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने और यूथ को जुड़ाव के लिए आयोजित इस मेले में अलग-अलग फूड आइटम्स रखे गए और लोगों में इसको लेकर उत्साह देखने को मिला.

मंत्री ने भी जगह स्वाद : खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कई स्टॉल्स पर बनाए गए फूड्स को चखा और इस बेहतरीन बताया.

