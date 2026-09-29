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अवैध तरीके से प्रशासन द्वारा बदला जा रहा है जमीन का नेचर, सरकार जारी करे श्वेत पत्र: अर्जुन मुंडा

जमशेदपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रजिस्ट्री के दौरान अवैध तरीके से जमीन का नेचर बदलने का प्रशासन पर आरोप लगाया.

ARJUN MUNDA ALLEGED ON GOVERNMENT
पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 2:37 PM IST

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जमशेदपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमीन रजिस्ट्री के दौरान जमीन का नेचर बदलने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार संविधान के प्रावधान को तोड़ रही है. अगर ऐसा नहीं है तो सरकार स्वेत पत्र जारी करे. जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने झारखंड में भूमि अधिनियम का धड़ल्ले से हो रहे उल्लंघन के मामले में सरकारी तंत्र पर गंभीर आरोप लगाया है.

पूर्व मंत्री ने कहा कि अवैध तरीके से जनजातीय और कृषि योग्य भूमि पर कब्जा और हो रहा निर्माण एक चिंता का विषय है. अनुसूचित क्षेत्रों में कानून और प्रावधानों का लगातार उल्लंघन हो रहा है. जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हालिया फैसलों का संदर्भ दिया गया है. उन्होंने कहा है कि यहां प्रशासनिक मिलीभगत से भू-माफिया काम कर रहे हैं. अवैध तरीके से रजिस्ट्री के दौरान जमीन का नेचर बदला जा रहा है, जो एक गंभीर मामला है.

पीसी करते पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा (ईटीवी भारत)

कानून का उल्लंघन कर हुआ भवन निर्माण

उन्होंने कहा कि कृषि युक्त जमीन पर रजिस्ट्री के दौरान नेचर बदल कर अवैध बहुमंजिला भवनों का निर्माण हुआ है, जो सरासर कानून का उल्लंघन है. पूर्व मंत्री ने सरकार से ऐसे निर्माण को तोड़ने और उसके आवंटन को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने विशेष रूप से डोबो क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि पंचायती क्षेत्र में लगातार बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं. केवल यह कहकर कि जमीन गैर आदिवासी की है, उस पर मनमाने ढंग से बहुमंजिला निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

पूर्व मंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में भूमि उपयोग से जुड़े निर्णय लेते समय केवल जमीन के मालिकाना स्वरूप को नहीं, बल्कि पांचवीं अनुसूची के संवैधानिक उद्देश्य, स्थानीय व्यवस्था और जनसंख्या संतुलन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. अर्जुन मुंडा ने दलमा पहाड़ी के आसपास तेजी से हो रहे निर्माण को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि दलमा क्षेत्र वन्यजीवों और विशेष रूप से हाथियों के आवागमन के लिहाज से संवेदनशील है. हाथी कॉरिडोर से जुड़े विषयों और पर्यावरणीय चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास कार्यों के साथ वन्यजीवों के आवागमन और पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान रखना जरूरी है.

भूमि विवाद से बढ़ रही आपराधिक गतिविधि: अर्जुन मंडा

अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भूमि अतिक्रमण के कारण क्षेत्र के जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने, ग्राम सभा, पंचायत और 'पेसा' कानूनों के अधिकारों का हनन हो रहा है. जमीन को लेकर जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में भूमि विवादों के कारण आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं. उन्होंने जस्टिस भैरवा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को इन परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराया.

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