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जमशेदपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की मां का निधन परिवार मे शोक का माहौल

जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की मां सायरा मुंडा का टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है. इस दुःखद घटना से परिवार में शोक का माहौल है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सायरा मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मां सायरा मुंडा का निधन 93 वर्ष की आयु में हुआ. वहा पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थीं. टाटा मोटर्स अस्पताल मे उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान रात 1 बजकर 40 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली.

मां सायरा मुंडा के निधन की जानकारी अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक संदेश साझा कर दी. उनके निधन की खबर से जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान क्षेत्र में शोक की लहर है. अर्जुन मुंडा के समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है.

अर्जुन मुंडा ने अपनी मां को याद करते हुए लिखा, "मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं… तुम्हारे जाने से सिर से सिर्फ ममता का साया ही नहीं उठा, बल्कि जिंदगी का वो सबसे मजबूत सहारा भी छिन गया, जिसके रहते हर मुश्किल छोटी और हर दर्द हल्का लगने लगता था."

जानकारी के मुताबिक स्व सायरा मुंडा का अंतिम संस्कार सोमवार को ही किया जाएगा. अंतिम यात्रा दोपहर एक बजे जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित आवास से निकलेगी. इसके बाद पार्थिव शरीर को स्वर्णरेखा बर्निंग घाट ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा. सायरा मुंडा के निधन से अर्जुन मुंडा और उनके परिवार में शोक का माहौल है. उनके समर्थक एवं शुभचिंतक दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.