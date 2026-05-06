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भाजपा की तीन राज्यों में जीत पर अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ता संग मनाया जश्न, कहा- कड़े संघर्ष और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतिफल

भाजपा कार्यकर्ताओं के संग जश्न मनाते अर्जुन मुंडा ( Etv Bharat )

सरायकेला: पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने खरसावां के चांदनी चौक पर भव्य विजय उत्सव मनाया. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को लड्डू व झालमुड़ी खिलाकर खुशियां साझा की.

​लोकतंत्र के नए युग का उदय: अर्जुन मुंडा

इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के परिणाम केवल चुनावी आंकड़े नहीं, बल्कि वर्षों के कड़े संघर्ष और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतिफल है. उन्होंने बंगाल की पावन धरती को बलिदान और संस्कृति की भूमि बताते हुए कहा कि यह जीत उन असंख्य कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी. मुंडा ने आगे कहा कि असम और पुडुचेरी में भाजपा को मिला पुनः जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकासवादी राजनीति पर जनता की अटूट मुहर है.

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का बयान (Etv Bharat)

केंद्रीय नेतृत्व की सराहना की

अर्जुन मुंडा ने जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को देते हुए अमित शाह की कुशल रणनीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अथक परिश्रम की सराहना की. उन्होंने कहा कि 2021 के संघर्षों ने ही आज इस बदलाव की मजबूत नींव रखी है.