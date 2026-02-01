ETV Bharat / state

अर्जुन मुंडा ने आम बजट को बताया विकसित भारत की रूप रेखा, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी की सराहना

जमशेदपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 2026-27 के केंद्रीय बजट की सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के बेहतर भविष्य की रूपरेखा है. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी कहा कि यह विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि झारखंड को बजट से बाहर रखा गया है.

2026-27 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बजट सिर्फ खर्च का दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक रोडमैप पेश करता है. उन्होंने कहा कि यह बजट गांवों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखता है. रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए, देश को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए नए अवसरों और संसाधनों की घोषणा की गई है.

बजट पर प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, नए स्कूलों, बेहतर लैब सुविधाओं और एक गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक ढांचे पर जोर दिया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा मिल सके. इसी तरह, स्वास्थ्य क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. कुल मिलाकर, यह बजट आम आदमी का बजट है, जिसे वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य की तैयारी के लिए भी बनाया गया है. यह बजट देश का बजट है, आम लोगों को जोड़ने वाला बजट है और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है.

इस बीच, कोल्हान के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी बजट की तारीफ करते हुए कहा कि टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा.