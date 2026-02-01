अर्जुन मुंडा ने आम बजट को बताया विकसित भारत की रूप रेखा, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी की सराहना
Published : February 1, 2026 at 5:53 PM IST
जमशेदपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 2026-27 के केंद्रीय बजट की सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के बेहतर भविष्य की रूपरेखा है. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी कहा कि यह विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि झारखंड को बजट से बाहर रखा गया है.
2026-27 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बजट सिर्फ खर्च का दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक रोडमैप पेश करता है. उन्होंने कहा कि यह बजट गांवों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखता है. रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए, देश को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए नए अवसरों और संसाधनों की घोषणा की गई है.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, नए स्कूलों, बेहतर लैब सुविधाओं और एक गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक ढांचे पर जोर दिया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा मिल सके. इसी तरह, स्वास्थ्य क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. कुल मिलाकर, यह बजट आम आदमी का बजट है, जिसे वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य की तैयारी के लिए भी बनाया गया है. यह बजट देश का बजट है, आम लोगों को जोड़ने वाला बजट है और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है.
इस बीच, कोल्हान के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी बजट की तारीफ करते हुए कहा कि टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा.
चैंबर के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि पूरा बजट उद्योग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन गया है, लेकिन आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं. अब, वे न केवल राज्य सरकार से, बल्कि केंद्र सरकार से भी इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास पर विशेष ध्यान देने की अपील करेंगे. चांदी का उपयोग न केवल घरेलू उद्देश्यों के लिए बल्कि उद्योग में भी किया जाता है, लेकिन इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव अस्थिरता पैदा कर रहा है. सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है.
इस बीच, चैंबर के पूर्व अध्यक्ष विजय मुनका ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह 2047 तक विकसित भारत के विजन के साथ पेश किया गया एक दूरदर्शी बजट है. हालांकि, बजट में झारखंड का जिक्र नहीं किया गया और न ही राज्य के लिए कोई खास पैकेज दिया गया, जबकि यह दूसरे राज्यों के मुकाबले खनिज संसाधनों से भरपूर है.
