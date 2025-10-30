ETV Bharat / state

पटेल को नहीं मिला वह सम्मान, जिसके वे हकदार, जयंती पर होगी हर संसदीय क्षेत्र में यात्रा: अर्जुन मेघवाल

बीकानेर: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर देशभर में पदयात्रा निकाली जाएगी और हर संसदीय क्षेत्र में 10 किलोमीटर की अलग-अलग यात्रा के साथ ही एक 150 किलोमीटर की यात्रा उनके जन्म स्थान से केवड़िया तक निकाली जाएगी. बीकानेर के दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आज तक सरदार पटेल को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं. इसी को लेकर उनकी 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अलग-अलग यात्राएं निकाली जाएंगी.

बीकानेर में यात्रा 1 नवंबर को: ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए अर्जुन मेघवाल ने बताया कि बीकानेर में 1 नवंबर को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद शहरी क्षेत्र में 10 किलोमीटर की यात्रा होगी. ग्रामीण क्षेत्र में उदासर से बीछवाल तक की यात्रा निकाली जाएगी. इसके बाद बीकानेर संसदीय क्षेत्र के अनूपगढ़ जिले में भी एक ऐसी ही पदयात्रा निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'सरदार गाथा' भी लोगों को दिखाई जाएगी.