पटेल को नहीं मिला वह सम्मान, जिसके वे हकदार, जयंती पर होगी हर संसदीय क्षेत्र में यात्रा: अर्जुन मेघवाल

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती पर 150 किमी की यात्रा देश के हर जिले में निकाली जाएगी.

Union Minister Arjun Meghwal
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 6:32 PM IST

बीकानेर: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर देशभर में पदयात्रा निकाली जाएगी और हर संसदीय क्षेत्र में 10 किलोमीटर की अलग-अलग यात्रा के साथ ही एक 150 किलोमीटर की यात्रा उनके जन्म स्थान से केवड़िया तक निकाली जाएगी. बीकानेर के दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आज तक सरदार पटेल को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं. इसी को लेकर उनकी 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अलग-अलग यात्राएं निकाली जाएंगी.

बीकानेर में यात्रा 1 नवंबर को: ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए अर्जुन मेघवाल ने बताया कि बीकानेर में 1 नवंबर को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद शहरी क्षेत्र में 10 किलोमीटर की यात्रा होगी. ग्रामीण क्षेत्र में उदासर से बीछवाल तक की यात्रा निकाली जाएगी. इसके बाद बीकानेर संसदीय क्षेत्र के अनूपगढ़ जिले में भी एक ऐसी ही पदयात्रा निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'सरदार गाथा' भी लोगों को दिखाई जाएगी.

अर्जुन मेघवाल ने 'लौह पुरुष' को लेकर कही ये बात (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: सीएम भजनलाल बोले- पटेल ने भारत को किया एक, पीएम ने धारा-370 हटाकर साकार किया 'सरदार' का सपना

मनसुख मांडविया करेंगे नेतृत्व: अर्जुन मेघवाल ने बताया कि 150 किलोमीटर की यात्रा में पूरे देश के हर जिले से दो व्यक्ति शामिल होंगे. वह पूरी यात्रा में 150 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे. इस यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे. इस यात्रा को राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के समानांतर के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है. देश के हर संसदीय क्षेत्र में चाहे किसी भी पार्टी का सांसद हो, वही इस यात्रा का अपने क्षेत्र में नेतृत्व करेगा.

