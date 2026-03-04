ETV Bharat / state

होली के रंग में डूबे अर्जुन, मीरा और रघुवर दास, दी होली की बधाई

जमशेदपुरः शहर में होली के रंगों के माहौल में राजनेता भी डूबे नजर आए. एक तरफ अर्जुन मुंडा ने अपनी पत्नी के साथ होली मनाई तो दूसरी तरफ रघुवर दास ने झाल बजा कर होली मनाई.

अर्जुन मुंडा के समर्थक झूमे

होली को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है. हर तरफ अलग-अलग रंगों की छटा बिखरी हुई है. वहीं जमशेदपुर में होली का रंग कुछ खास दिखा. पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास में अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ होली मनाई. उनके समर्थकों ने उन्हें गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लिया.

होली के रंग में डूबे अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और अन्य (Etv Bharat)

वहीं अर्जुन मुंडा और मीरा मुंडा ने उन्हें गुलाल लगाकर होली की बधाई दी. इस मौके पर अर्जुन मुंडा के समर्थक हिंदी गीतों पर झूमते नजर आए. पूर्व केंद्रीय मंत्री के आवास पर होली के गीतों पर झूमते हुए लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी.

अनोखा रहा रघुवर का अंदाज