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बरेली में अर्जुन मौर्या के परिजनों का कलक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन, हत्यारोपियों के एनकाउंटर की मांग

बरेली: संजय नगर में 15 जून को हुए अर्जुन हत्याकांड को लेकर परिजनों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है. शुक्रवार को बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.



प्रदर्शन के बाद परिजनों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई और कठोर सजा की मांग की गई. परिजनों का आरोप है कि जब तक मामले के सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक परिवार को न्याय नहीं मिल सकेगा.

परिजनों का यह भी कहना है कि अर्जुन की हत्या बड़ी बेरहमी और सुनियोजित तरीके से की गई थी. ऐसे में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए. वहीं, कुछ का कहना था कि हत्या में शामिल आरोपियों का एनकाउंटर कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए.



गौरतलब है कि सोमवार रात संजय नगर इलाके में अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी अर्पित को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.



हालांकि, परिजन पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. अर्जुन हत्याकांड को लेकर बढ़ते जनाक्रोश ने अब प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा दिया है.