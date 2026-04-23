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पाकुड़ के अर्जुन गोस्वामी को झारखंड टीम की कमान, अंडर-17 राष्ट्रीय स्कूली क्रिकेट में करेंगे कप्तानी

रांचीः झारखंड के स्कूली क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए यह गर्व का क्षण है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नेतृत्व में अंडर-17 बालक वर्ग की 16 सदस्यीय झारखंड स्कूली क्रिकेट टीम 69वीं एसजीएफआई (SGFI) राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गुरुवार को रांची से तेलंगाना के जादचर्ला के लिए रवाना हो गई. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 26 अप्रैल से 1 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी.

अर्जुन गोस्वामी को टीम की कप्तानी

इस टीम की सबसे खास बात यह है कि पाकुड़ जिला के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्र अर्जुन गोस्वामी को टीम की कप्तानी सौंपी गई है. अर्जुन की कप्तानी में झारखंड टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, रक्षित प्रवीण को टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जो अर्जुन के साथ मिलकर टीम को मजबूती देंगे.

सर्वश्रेष्ठ 16 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह

टीम का चयन खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय ओपन ट्रायल के माध्यम से किया गया है. इस चयन प्रक्रिया में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ 16 खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली. चयन में खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता, फिटनेस और मैच प्रदर्शन को आधार बनाया गया.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा टीम के सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है. खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, टी-शर्ट और आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते समय किसी भी प्रकार की कमी महसूस न करें. टीम के साथ कोच पंकज कुमार और मैनेजर दीपक कुमार मेहता भी तेलंगाना रवाना हुए हैं, जो खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे.

पाकुड़ में खुशी का माहौल