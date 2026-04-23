पाकुड़ के अर्जुन गोस्वामी को झारखंड टीम की कमान, अंडर-17 राष्ट्रीय स्कूली क्रिकेट में करेंगे कप्तानी
अंडर-17 राष्ट्रीय स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता में झारखंड टीम की कप्तानी अर्जुन गोस्वामी करेंगे.
Published : April 23, 2026 at 9:00 PM IST
रांचीः झारखंड के स्कूली क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए यह गर्व का क्षण है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नेतृत्व में अंडर-17 बालक वर्ग की 16 सदस्यीय झारखंड स्कूली क्रिकेट टीम 69वीं एसजीएफआई (SGFI) राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गुरुवार को रांची से तेलंगाना के जादचर्ला के लिए रवाना हो गई. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 26 अप्रैल से 1 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी.
अर्जुन गोस्वामी को टीम की कप्तानी
इस टीम की सबसे खास बात यह है कि पाकुड़ जिला के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा 11वीं के छात्र अर्जुन गोस्वामी को टीम की कप्तानी सौंपी गई है. अर्जुन की कप्तानी में झारखंड टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं, रक्षित प्रवीण को टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जो अर्जुन के साथ मिलकर टीम को मजबूती देंगे.
सर्वश्रेष्ठ 16 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह
टीम का चयन खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय ओपन ट्रायल के माध्यम से किया गया है. इस चयन प्रक्रिया में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ 16 खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली. चयन में खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता, फिटनेस और मैच प्रदर्शन को आधार बनाया गया.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा टीम के सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है. खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, टी-शर्ट और आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते समय किसी भी प्रकार की कमी महसूस न करें. टीम के साथ कोच पंकज कुमार और मैनेजर दीपक कुमार मेहता भी तेलंगाना रवाना हुए हैं, जो खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे.
पाकुड़ में खुशी का माहौल
अर्जुन गोस्वामी के कप्तान बनने पर पाकुड़ जिला में खुशी का माहौल है. जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिता पूर्ति, जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार सिंह, एडीपीओ पीयूष कुमार और प्रभाग प्रभारी राजेश कुमार ने अर्जुन को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उन्होंने कहा कि अर्जुन की यह सफलता जिले के अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उत्साह जगाएगी.
वहीं, राज्य स्तर पर भी टीम को लेकर काफी उत्साह है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग, समन्वयक चंद्रदेव सिंह सहित राज्य खेल कोषांग के सभी सदस्यों ने टीम को शुभकामनाएँ दी हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि झारखंड की टीम इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन करेगी.
यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए अपने कौशल को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर है. ऐसे में झारखंड टीम से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, जिससे राज्य को क्रिकेट के क्षेत्र में नई पहचान मिल सके.
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