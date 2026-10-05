ETV Bharat / state

सिरसा मंडी में किसानों की समस्याएं सुनने पहुंचे अर्जुन चौटाला, बोले- "किसानों को हो रहा आर्थिक नुकसान"

सिरसा: इनेलो ने सरकार के खिलाफ धान खरीद को लेकर मोर्चा खोल दिया है. दरअसल, रानियां से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सोमवार को सिरसा अनाज मंडी का दौरा किया. उन्होंने धान की ढेरियों पर मौजूद किसानों से बातचीत कर खरीद, नमी कटौती और फसल के उचित मूल्य से जुड़ी समस्याएं जानीं. इसके बाद इनेलो की ओर से हरियाणा के राज्यपाल के नाम उपायुक्त शांतनु शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया.

धान खरीद शुरू नहीं होने का आरोप: अर्जुन चौटाला ने आरोप लगाया कि मंडियों में अभी तक परमल धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि, "सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता उन्हें आर्थिक चोट पहुंचा रही है. खरीद में देरी से किसान परेशान हैं और मजबूरी में अपनी फसल कम दाम पर बेच रहे हैं. सरकारी खरीद शुरू नहीं होने का फायदा फैक्ट्री संचालक उठा रहे हैं. किसानों से धान में नमी का हवाला देकर प्रति क्विंटल राशि काटी जा रही है. इससे पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे किसानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है."

मंडी में किसानों से की बातचीत: अर्जुन चौटाला ने मंडी में किसानों से बातचीत कर उनकी परेशानियां सुनीं. किसानों ने धान की सरकारी खरीद में देरी और नमी के नाम पर होने वाली कटौती की समस्या विधायक के सामने रखी. चौटाला ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है.

गेहूं के एमएसपी पर भी सरकार को घेरा: अर्जुन चौटाला ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "उम्मीद थी कि इस बार समर्थन मूल्य में करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी, लेकिन केवल 25 रुपये बढ़ाए गए. यह किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. बाजरे की खरीद धीमी गति से चल रही है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा. मेरी सरकार से मंडियों में खरीद व्यवस्था को बेहतर करने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग है."

राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन: किसानों की समस्याओं को लेकर इनेलो ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा. इसमें धान की सरकारी खरीद तत्काल शुरू करने, नमी के नाम पर होने वाली कटौती रोकने और किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने की मांग की गई. इनेलो कार्यकर्ता सन्नी बब्बर के प्रतिष्ठान पर मीडिया से बातचीत में चौटाला ने कहा कि, "आज हरियाणा में विपक्ष की सही भूमिका केवल इनेलो निभा रही है. इनेलो किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की आवाज बुलंद कर रही है. नूंह रैली की सफलता ने साबित किया है कि पूरे प्रदेश में इनेलो की लोकप्रियता बढ़ रही है. मेवात किसी एक दल का गढ़ नहीं है और क्षेत्र के लोग चौधरी देवीलाल को हमेशा सम्मान देते रहे हैं."

सरकार पर बड़े आंदोलन की चेतावनी: प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए चौटाला ने कहा कि, "मौजूदा व्यवस्था में सरकार जैसी कोई प्रभावी चीज दिखाई नहीं दे रही है. इन बेकायदगियों के चलते इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला कभी भी किसी बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं. गरीब परिवारों पर लगातार आर्थिक दबाव बढ़ रहा है."

ये भी पढ़ें:अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा में सियासी संग्राम, सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी तैयारी, अमित शाह आएंगे कुरुक्षेत्र